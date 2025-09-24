Kiwi, loại nhỏ bé nhưng có những lợi ích khổng lồ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 24/09/2025

Kiwi là một loại trái cây được biết đến với hàm lượng vitamin C cao, từ đó mang lại nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khoẻ của con người. Vậy kiwi có tác dụng gì mà lại được nhiều người ưa chuộng.

Kiwi, với vẻ ngoài khiêm tốn và hương vị chua ngọt đặc trưng, là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Đằng sau lớp vỏ mỏng manh là một "siêu anh hùng" thực sự, mang lại vô vàn lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe, từ tăng cường miễn dịch đến làm đẹp da. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của kiwi mà bạn nên biết.

Kiwi, loại nhỏ bé nhưng có những lợi ích khổng lồ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Vua" của vitamin C, tăng cường miễn dịch

Kiwi được mệnh danh là "ông hoàng" của vitamin C, với hàm lượng cao hơn cả cam và chanh. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường. Một quả kiwi nhỏ mỗi ngày có thể cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết, giúp hệ miễn dịch của bạn luôn vững vàng.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Kiwi rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, đặc biệt là chất xơ inulin. Các chất xơ này hoạt động như một prebiotic, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn có trong đường ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, kiwi còn chứa một loại enzyme đặc biệt tên là actinidin, giúp phân giải protein hiệu quả hơn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru.

Kiwi, loại nhỏ bé nhưng có những lợi ích khổng lồ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giấc ngủ ngon

Nếu bạn đang gặp khó khăn với giấc ngủ, kiwi có thể là giải pháp tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn kiwi trước khi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này được cho là nhờ hàm lượng serotonin và các chất chống oxy hóa trong kiwi, có tác dụng điều hòa giấc ngủ và giúp bạn thư giãn, ngủ sâu hơn.

"Thần dược" cho làn da khỏe đẹp

Vitamin C trong kiwi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc sản xuất collagen - thành phần giúp da săn chắc và đàn hồi. Thường xuyên ăn kiwi không chỉ giúp chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn mà còn giúp da sáng khỏe từ bên trong. Các chất chống oxy hóa trong kiwi cũng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Kiwi, loại nhỏ bé nhưng có những lợi ích khổng lồ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Kiwi chứa nhiều kali và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, làm giảm áp lực lên thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch. Chất xơ trong kiwi cũng giúp giảm cholesterol xấu (LDL), giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

Kiwi, loại nhỏ bé nhưng có những lợi ích khổng lồ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời trên, kiwi không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn là một phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy thêm kiwi vào thực đơn hàng ngày của bạn để tận hưởng những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại.

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn 2 quả kiwi mỗi ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn 2 quả kiwi mỗi ngày?

Thêm kiwi vào chế độ ăn hàng ngày của bạn - dù là kiwi vàng hay kiwi xanh - có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp ngăn ngừa táo bón một cách tự nhiên.

