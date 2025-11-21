Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Dinh dưỡng 21/11/2025 11:30

Sữa chua là sản phẩm của quá trình lên men từ sữa. Trong sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, người dùng cần biết cách ăn đúng và tránh kết hợp sữa chua với những thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe.

Lợi ích khi ăn sữa chua đúng cách

Cung cấp nhiều dinh dưỡng

Trong sữa chua có hầu hết các dinh dưỡng mà cơ thể cần. Sữa chua cung cấp tới 49% nhu cầu canxi - một khoáng chất cần thiết cho răng và xương khỏe mạnh. Sữa chua cũng rất giàu vitamin B, đặc biệt là vitamin B12 và riboflavin giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bệnh tim và một số dị tật ống thần kinh. Một số vi chất khác trong sữa chua như phốt pho, magie, kali cũng rất cần cho quá trình điều hòa huyết áp, trao đổi chất và tốt cho sức khỏe xương.

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh (probiotic) tuyệt vời cho cơ thể, giúp hệ tiêu hóa phát triển khỏe mạnh. Cộng thêm với vitamin D và những khoáng chất như magie, selen, kẽm... giúp hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý khác.

Phòng ngừa loãng xương

Ngoài chứa rất nhiều canxi thì sữa chua còn có vitamin D, Protein, kali, phốt pho... Tất cả những loại vitamin và khoáng chất này đều hỗ trợ cho sự phát triển của xương và răng, ngăn ngừa loãng xương ở người cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ ít nhất ba khẩu phần ăn từ sữa, trong đó có sữa chua mỗi ngày có thể duy trì mật độ xương, giảm đáng kể nguy cơ loãng xương.

Giảm cân, thon dáng

Sữa chua cung cấp hàm lượng protein cao, giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Giúp duy trì cân nặng hoặc hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân của bạn.

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn sữa chua

Không phải ai cũng nên ăn: Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người bị tiểu đường hoặc viêm túi mật nên hạn chế vì dễ bị tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến đường huyết.

Không ăn khi đông cứng: Nhiệt độ quá thấp sẽ làm chết lợi khuẩn, giảm tác dụng của sữa chua.

Không hâm nóng: Làm mất lợi khuẩn và giảm giá trị dinh dưỡng. Nếu sữa chua lạnh, chỉ nên để ngoài nhiệt độ phòng 30-45 phút hoặc ngâm nước ấm nhẹ trước khi ăn.

Không ăn khi bụng đói: Axit dạ dày sẽ tiêu diệt lợi khuẩn, khiến sữa chua mất tác dụng.

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần sử dụng đúng cách để phát huy tối đa lợi ích. Tránh kết hợp với thực phẩm không phù hợp và lưu ý thời điểm, cách ăn để không “rước bệnh vào người”.

