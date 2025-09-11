3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11/09/2025 05:00

Sữa chua là sản phẩm bổ dưỡng, nhưng nên ăn vào thời điểm nào trong ngày để đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết.

Sữa chua và đồ uống từ sữa lên men nói chung từ lâu đã được biết là có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau cho cơ thể. Các lợi khuẩn có trong sữa chua không chỉ tốt cho tiêu hóa mà thành phần của sữa chua cũng ngăn ngừa bệnh tim mạch với cơ chế hoạt động như một chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sữa chua còn cho thấy những lợi ích sức khỏe khác, đối với những người không dung nạp lactose, táo bón, tiêu chảy, bệnh viêm ruột và dị ứng. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác cũng có thể giúp duy trì trọng lượng cơ thể vì chúng làm tăng mức độ hormone thúc đẩy cảm giác no. Hơn nữa, sữa chua đầy đủ chất béo có chứa axit linoleic liên hợp, một chất dinh dưỡng có thể làm giảm chất béo trong cơ thể và giảm nguy cơ ung thư vú.

 

Ăn sữa chua lúc nào tốt nhất?

Để tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe từ sữa chua, các chuyên gia về dinh dưỡng khuyên mọi người nên dùng sữa chua vào những thời điểm sau:

Bữa ăn sáng: Ăn sữa chua làm thực đơn bữa sáng rất tốt cho những đối tượng đang muốn giảm cân. Hàm lượng dinh dưỡng trong sữa chua được xem là đủ để cung cấp năng lượng cho cơ thể vào buổi sáng. Ngoài ra, sức khỏe hệ tiêu hóa sẽ cũng được duy trì.

Ăn dặm, ăn vặt: Chọn sữa chua làm món ăn dặm cho trẻ nhỏ hay ăn vặt cho người lớn là không chỉ an toàn cho cân nặng mà còn tốt cho việc duy trì lượng calo hấp thụ mà không ảnh hưởng đến các bữa ăn chính. Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ sữa chua mang lại hiệu quả tương tự như sôcôla, nó có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi dùng.

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau bữa ăn: Tốt hơn là sữa chua được lựa chọn như một món tráng miệng thay vì chọn các sản phẩm khác có chứa nhiều đường. Sữa chua có thể giúp cơ thể giảm lượng cholesterol trong máu trong bữa ăn vừa mới vào trong lòng ruột.

Cách chọn sữa chua tốt cho sức khỏe

Ngoài việc biết nên ăn sữa chua khi nào là tốt nhất thì việc lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng là điều nên lưu ý.

Chọn sữa chua ít béo: Sữa chua có cùng tỷ lệ chất béo với sữa được dùng để sản xuất là gồm 3,25% (từ sữa nguyên chất), 0,5% - 2% (từ sữa ít béo) và ít hơn 0,5% (từ sữa không béo). Do đó, việc lựa chọn sữa chua được làm từ sữa ít béo và sữa không béo được khuyến khích hơn cả.

Chọn sữa chua nguyên chất với lượng protein vừa phải: Sữa chua là một nguồn protein tốt. Tuy vậy, lượng protein trên mỗi khẩu phần trong các sản phẩm sữa chua thường thay đổi khá nhiều, trung bình trên một sản phẩm sữa chua có chứa 15 gam protein trở lên cho mỗi khẩu phần là một cốc. Cần thông minh chọn sữa chua làm từ sữa nguyên chất hoặc sữa chua đậu nành với lượng protein vừa đủ, thay vì loại được bổ sung nhân tạo với whey hoặc protein đậu nành.

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn sữa chua không đường: Các sản phẩm sữa chua đã qua chế biến thường có chứa chất tạo ngọt, như mật ong, đường, nước ép trái cây cô đặc và xi-rô ngô chứa hàm lượng fructose cao. Theo đó, lượng đường tiêu thụ trong sữa chua có thể là dư so với nhu cầu thực sự. Do đó, nên chọn sữa chua ít béo và sữa chua không đường sau đó cho thêm một chút mật ong, xi-rô cây phong, hoặc đường cát sao cho vừa miệng, vừa tạo hương vị thơm ngon.

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Sữa chua là một món ăn bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với sữa chua, kết hợp sai sẽ gây hại sức khỏe.

