Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Sữa chua là một món ăn bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với sữa chua, kết hợp sai sẽ gây hại sức khỏe.

Trong sữa chua có các thành phần men vi sinh tuyệt vời rất tốt cho tiêu hóa. Quá trình lên men với acid lactic tạo ra sữa chua có kết cấu dạng kem đặc, giàu thành phần men vi sinh. Ngoài ra, sữa chua còn giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B2, vitamin B12, phốt pho, canxi, magie và kali. Ăn sữa chua mỗi ngày hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách tạo môi trường thuận lợi giúp một lượng lớn các vi khuẩn có lợi phát triển từ đó bảo vệ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm không nên kết hợp với sữa chua

Hải sản và sữa chua: Hải sản (như tôm, cua, cá, mực...) và sữa chua đều là những thực phẩm có tính lạnh. Khi kết hợp hai loại này với nhau, bạn có thể dễ bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc khó tiêu. Đặc biệt, các loại hải sản giàu protein có thể khó tiêu hóa hơn khi ăn cùng với sữa chua, vốn chứa axit lactic. Tốt nhất, hãy ăn hải sản và sữa chua cách nhau ít nhất vài giờ. Thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói) và sữa chua: Thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều nitrat và chất béo bão hòa, trong khi sữa chua lại giàu axit lactic. Sự kết hợp này có thể gây khó tiêu, đầy hơi và tạo ra các hợp chất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, việc tiêu thụ đồng thời có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, đặc biệt đối với những người có dạ dày nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Internet Sữa chua và đồ uống có gas: Sữa chua có lợi cho hệ tiêu hóa, nhưng khi kết hợp với đồ uống có gas (như soda), nó có thể gây ra phản ứng khó chịu. Đồ uống có gas chứa nhiều khí CO2 và các chất phụ gia, có thể làm tăng axit trong dạ dày, gây đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và thậm chí là đau dạ dày. Sự kết hợp này không chỉ phá vỡ lợi khuẩn trong sữa chua mà còn tạo ra cảm giác khó chịu cho hệ tiêu hóa. Sữa chua và xoài: Xoài là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, nhưng kết hợp với sữa chua có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm. Theo Đông y, xoài có tính nóng, trong khi sữa chua có tính hàn. Sự kết hợp này có thể gây mất cân bằng trong hệ tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy hoặc khó tiêu. Ngoài ra, sự kết hợp của đường và axit từ hai loại thực phẩm này có thể gây ra hiện tượng đầy hơi, khó chịu. Ảnh minh họa: Internet Vậy ăn sữa chua bao nhiêu là đủ, ăn khi nào là tốt? Cũng giống như các loại thực phẩm khác khi ăn hay uống quá nhiều sữa chua cũng sẽ khiến bạn có cảm giác khó chịu. Các chuyên gia khuyến cáo, người khỏe mạnh mỗi ngày chỉ nên ăn 100 - 250g sữa chua là hợp lý (tương đương 1- 2 hộp). Có một số người đặc biệt thích ăn sữa chua, cứ sau bữa ăn là ăn rất nhiều, như vậy có thể làm tăng cân. Tốt nhất nên ăn sữa chua sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Buổi tối ăn sữa chua thì sẽ có nhiều lợi ích hơn.

