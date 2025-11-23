Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở

Tâm sự 23/11/2025 22:42

Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới với tôi, mẹ của anh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi nói rằng mẹ không thể cản anh được.

Sau này khi về làm dâu nhà chồng, tôi mới hối hận vì sao lại bất chấp dáng vẻ không đồng ý của mẹ chồng mà vẫn kiên định lấy anh. Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

 

Không chỉ vậy, chồng tôi còn có một người cha thích đánh đập vợ. Dù rằng bố mẹ chồng tôi thường không sống gần nhau, nhưng chỉ cần bố chồng về nhà thì chắc chắn đó là một ngày nhà tôi không yên bình. Nhưng thay vì lên tiếng, hay khóc lóc, mẹ chồng của tôi chỉ im lặng. Như đã quá quen, cũng như là mặc kệ.

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện. Càng sống lâu cùng mẹ chồng thì tôi càng hiểu bà là người thường xuyên im lặng. Nhưng bà luôn là người xuất hiện khi tôi cần. 

Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều lần tôi trách mẹ chồng vì sao không lên tiếng dạy đứa con trai của mình. Nhưng có lẽ chính bà cũng không thể lên tiếng để bảo vệ mình trước người chồng tệ bạc. Chính bà cũng không đủ sức để dạy đứa con trai đã học phải tính xấu từ cha, đã bị bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ.

Ngày ly hôn chồng, tôi về nhà gói ghém đồ đạc. Mẹ chồng đợi tôi xách vali ra thì dúi vào tay tôi một gói đồ. Sau đó, lần đầu tiên tôi nghe bà nói nhiều như thế, sau những năm tôi thấy bà im lặng:

“Mẹ từ nhỏ đã chiều hư nó. Đến khi nó lớn rồi mẹ cũng không dạy nó được nữa. Nó có bao nhiêu tính xấu mẹ đều biết hết. Ngày trước mẹ mong con đừng bước chân vào nhà này. Giờ khi con bước đi ra, mẹ mong con tìm được tấm chồng tốt hơn con của mẹ”.

Gói đồ bà đưa cho tôi là chiếc áo dài tự tay bà may, bà nói là quà cưới sau này cho tôi lấy chồng mới. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chắc vì thương mình mà cũng thương lấy người phụ nữ trước mặt. Bà là người vợ nhu nhược không thể rời khỏi người chồng tệ bạc với mình, cũng là người mẹ kém cỏi chẳng thể dạy được con trai nên người. Nhưng bà cũng chỉ là một người đàn bà, chắc đã đau lòng rất lâu, đã mệt mỏi rất nhiều.

Khi tôi quay lưng đi, tôi chẳng bao giờ quên được người đàn bà như thế. Vì tôi cũng từng sống như bà, còn bà thì dẫu khao khát cũng không dám trở thành tôi tự do của bây giờ.

Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ

Đi đón con tan học, tôi 'choáng váng' khi thấy con gái cười nói vui vẻ 'ngồi trong lòng' một người đàn ông lạ

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở

Chồng ngoại tình mà mẹ chồng 'lặng thinh', ngày tôi rời đi, bà đưa 'gói đồ bí ẩn' kèm một câu nói khiến tôi 'bật khóc nức nở

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Tổ chức hôn lễ tiền tỷ, ai ngờ giây phút trao nhẫn, chú rể 'chết sững' vì 'sự xuất hiện bất ngờ' của người này

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Lần đầu về quê vợ, đêm ngủ trong phòng mẹ vợ, tôi phát hiện 'thứ lộ mộm' dưới chiếu khiến 'tôi rợn người lạnh gáy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 24/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, thu Lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp may mắn ngập tràn, thu Lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể, tình duyên đỏ thắm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Chồng vắng nhà, tôi gọi thợ sửa trần rồi 'hoảng hồn tột độ' khi thấy 'những vật lấp lánh' rơi xuống 'như mưa

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Giữa lễ đường, cô gái 'lao tới tát tới tấp' chú rể, khi biết 'lý do động trời', khách mời 'đồng loạt hô hào đánh nữa đi

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ bầu vừa đi đẻ đã bị bồ 'phục kích' ở cửa phòng khám, hành động 'dứt khoát' của người chồng khiến 'ai nấy choáng váng'

Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Vợ đột ngột qua đời, tôi không về chịu tang được, cú điện thoại của con gái 'hé lộ' sự thật khiến tôi 'hận người thứ ba tột cùng'

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện, cả hai nhìn nhau 'đỏ mặt' vì phát hiện 'điều bất ngờ' không ai nghĩ tới

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ

Mở quà cưới gửi từ 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi 'đứng hình' tại chỗ, còn chồng 'tái mặt' vì bất ngờ