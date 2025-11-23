Không ngờ loại rau rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Tại Việt Nam, cải ngọt có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng khác nhau, từ phức tạp cho đến cơ bản. Không những dễ chế biến, dễ ăn mà loại rau này còn rất dễ trồng. Ngoài ra, cải ngọt sở hữu nhiều thành phần dinh dưỡng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Do đó, loại rau được ưa chuộng ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Cải ngọt là một trong các loại rau vô cùng gần gũi đối với người Việt. Rau cải ngọt có xuất xứ từ đất nước Trung Quốc và Ấn Độ. Được biết, cải ngọt thuộc loại rau thân thảo, có chiều cao trung bình khoảng 16 - 20cm. Thân của cây có màu trắng, hình tròn, mập mạp, mọng nước.

Rau cải ngọt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Việc bổ sung cải ngọt thường xuyên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm cúm và nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ thị lực và sức khỏe mắt

Cải ngọt chứa nhiều vitamin A dưới dạng beta-carotene, cùng với các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein và zeaxanthin. Các hợp chất này được vận chuyển đến võng mạc, hoạt động như một lớp bảo vệ tự nhiên. Chúng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác, giữ cho đôi mắt của bạn sáng khỏe.

Hỗ trợ xương khớp chắc khỏe

Rau cải ngọt là một trong những loại rau lá xanh chứa hàm lượng cao vitamin K, canxi và magie. Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi vào xương. Sự kết hợp của các khoáng chất này giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và giữ cho khớp xương linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Giống như nhiều loại rau xanh khác, cải ngọt rất giàu chất xơ. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa táo bón và giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, cải ngọt còn giúp bạn cảm thấy no lâu, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng.

Đặc tính chống ung thư tiềm năng

Cải ngọt thuộc họ cải và chứa các hợp chất lưu huỳnh đặc biệt gọi là glucosinolates. Khi được tiêu hóa, các hợp chất này chuyển hóa thành isothiocyanates, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, tiền liệt tuyến, và đại trực tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn rau cải ngọt

Rau cải ngọt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, đối với một số người, nên hạn chế hoặc tránh ăn loại rau này để tránh tình trạng bệnh chuyển biến. Nếu bạn có một trong những chứng bệnh sau, bạn nên cân nhắc trước khi ăn cải ngọt:

Đau dạ dày: Cải ngọt có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây khó chịu và đau bụng, đặc biệt là khi ăn sống.

Sỏi thận: Rau cải ngọt là một trong những thực phẩm có hàm lượng oxalate cao, chất này ảnh hưởng tới sự hấp thu kẽm và canxi, nên người bị sỏi thận nên hạn chế ăn.

Viêm đường tiêu hóa: Cải ngọt có thể kích thích viêm và trầm trọng hơn cho vùng bị viêm loét, nên nên hạn chế hoặc tránh ăn.