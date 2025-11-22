Trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/11), Nhị Hợp che chở, các kế hoạch của Hợi đang có tiến triển nhất định. Các mối quan hệ xã giao sẽ giúp bạn khá nhiều trong thời điểm này, giúp cho mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Những kết quả ban đầu cũng khả quan hơn so với dự định trước đó.

Chuyện tình cảm của Hợi cũng có đôi chút khởi sắc trong ngày Thủy Mộc tương sinh. Các cặp đôi đã dần xóa bỏ được hiểu lầm, mối quan hệ cũng được hàn gắn. Người độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác giới do bạn bè người thân giới thiệu. Có vẻ như lần này bạn sẽ gặp được người tâm ý tương thông không ngờ.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/11), có sự xuất hiện của quý nhân Tam Hợp giúp người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu bạn còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày hôm nay, quý nhân chỉ lối dẫn đường, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu mà mình đã mong mỏi từ bấy lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo lại có quý nhân giúp nên dễ dàng tỏa sáng ở nơi làm việc. Tất cả những điều này sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường thăng tiến của bạn trong tương lai.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/11), nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng hôm nay tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ổn định, việc ăn uống điều độ, ăn đủ, không quá nhiều đã có tác dụng khi bạn cảm nhận rõ sự khỏe khoắn của cơ thể. Hơn nữa, bạn cũng có động lực hơn trong việc tập luyện nên lúc này chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!