Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 21/11/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, tuổi Sửu vượng tài nhờ Chính Tài hậu thuẫn. Các cơ hội kiếm tiền gia tăng, có thể mạnh dạn hợp tác làm ăn lớn, tha hồ hốt vàng hốt bạc. Tuy nhiên, dù có ý định làm gì bạn cũng phải tính toán thận trọng, nên tiến hành từ tốn, tránh nóng vội kẻo hỏng việc. 

Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập khá ổn định, không phải đắn đo quá nhiều. Ngày này bạn làm việc vô cùng hăng say, có những suy nghĩ và hành động táo bạo, có thể tạo ra nhiều giá trị mang lại lợi ích cho tập thể. Chỉ cần bản mệnh tập trung tinh thần, khẳng định năng lực thì con đường thăng tiến ngày càng rộng mở.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có cái nhìn tích cực và lạc quan về mọi vấn đề, nhờ vậy mà bạn thường đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Với người làm kinh tế, bản mệnh giữ chữ tín nên dần xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, nhiều người từng mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại. 

Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá bình yên. Bạn và người ấy bao dung hơn cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Hai người cũng thường xuyên trò chuyện để hiểu hơn về suy nghĩ và cảm nhận của nhau.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11,  tuổi Ngọ có những tiến triển tích cực trong công việc. Con giáp này không bị cuốn theo tham vọng hay áp lực mà chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để không làm thất vọng những người xung quanh.

Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ đừng ngại thử sức với những dự án mới mà bản mệnh cảm thấy hứng thú. Bản mệnh sẽ nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ và cống hiến của mình. Đây là thời điểm tốt để con giáp này phát triển kỹ năng và mở rộng mối quan hệ trong công việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bật khóc vì bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng

Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bật khóc vì bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng

Đời sống 2 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào lúc 21h ngày 21/11, 3 con giáp rước LỘC tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Tinh hoa hội tụ vào lúc 21h ngày 21/11, 3 con giáp rước LỘC tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (22/11-23/11), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (22/11-23/11), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Dinh dưỡng 35 phút trước
Lâm Đồng: Xuyên đêm sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng rốn lũ Cát Tiên

Lâm Đồng: Xuyên đêm sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng rốn lũ Cát Tiên

Đời sống 57 phút trước
Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn

Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mưa lũ lớn miền Trung-Tây Nguyên khiến 52 người tử vong và mất tích, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng

Mưa lũ lớn miền Trung-Tây Nguyên khiến 52 người tử vong và mất tích, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài gõ cửa sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Thần Tài gõ cửa sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục thiệt hại mưa lũ

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tinh hoa hội tụ vào lúc 21h ngày 21/11, 3 con giáp rước LỘC tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Tinh hoa hội tụ vào lúc 21h ngày 21/11, 3 con giáp rước LỘC tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (22/11-23/11), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (22/11-23/11), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Thần Tài gõ cửa sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Thần Tài gõ cửa sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng sau ngày 21/11/2025

Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng sau ngày 21/11/2025

Cuối tuần (22-23/11), 3 con giáp có Quý Nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, Phú Quý chạm nóc không ngờ

Cuối tuần (22-23/11), 3 con giáp có Quý Nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, Phú Quý chạm nóc không ngờ