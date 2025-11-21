Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, Tài Lộc sáng như trăng rằm, một bước hút sạch may mắn, Phú Quý ngập tràn

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, tuổi Sửu vượng tài nhờ Chính Tài hậu thuẫn. Các cơ hội kiếm tiền gia tăng, có thể mạnh dạn hợp tác làm ăn lớn, tha hồ hốt vàng hốt bạc. Tuy nhiên, dù có ý định làm gì bạn cũng phải tính toán thận trọng, nên tiến hành từ tốn, tránh nóng vội kẻo hỏng việc.

Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập khá ổn định, không phải đắn đo quá nhiều. Ngày này bạn làm việc vô cùng hăng say, có những suy nghĩ và hành động táo bạo, có thể tạo ra nhiều giá trị mang lại lợi ích cho tập thể. Chỉ cần bản mệnh tập trung tinh thần, khẳng định năng lực thì con đường thăng tiến ngày càng rộng mở.

Con giáp tuổi Dậu

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có cái nhìn tích cực và lạc quan về mọi vấn đề, nhờ vậy mà bạn thường đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Với người làm kinh tế, bản mệnh giữ chữ tín nên dần xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, nhiều người từng mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá bình yên. Bạn và người ấy bao dung hơn cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Hai người cũng thường xuyên trò chuyện để hiểu hơn về suy nghĩ và cảm nhận của nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong ngày 21, 22, 23 tháng 11, tuổi Ngọ có những tiến triển tích cực trong công việc. Con giáp này không bị cuốn theo tham vọng hay áp lực mà chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để không làm thất vọng những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ đừng ngại thử sức với những dự án mới mà bản mệnh cảm thấy hứng thú. Bản mệnh sẽ nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ và cống hiến của mình. Đây là thời điểm tốt để con giáp này phát triển kỹ năng và mở rộng mối quan hệ trong công việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!