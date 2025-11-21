Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 21/11/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý gặp Chính Ấn nên công danh sự nghiệp là điều bạn quan tâm hàng đầu và cũng đem lại cho bạn nhiều tin vui. Con giáp này làm việc chuyên tâm, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ nên được cấp trên đánh giá cao bởi nỗ lực đó. 

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Việc làm ăn kinh doanh của Tý cũng vô cùng thuận lợi, mang lại nguồn tiền bạc dồi dào. Bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay. Các đối tác đều là người đáng tin cậy, đôi bên có nhiều lần hợp tác thành công nên bạn cũng có thể đặt kỳ vọng vào việc hợp tác lần này.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất rất tin tưởng vào nửa kia của mình, vì vậy mà gặp bất cứ vấn đề gì, bạn đều tâm sự với đối phương để hai người cùng đưa ra quyết định. Với người còn độc thân, bạn cũng giữ những suy nghĩ tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Bạn cởi mở hơn khi trò chuyện với người khác giới và có thể gây ấn tượng tốt đẹp với một ai đó.

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn nâng đỡ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng hanh thông bất ngờ. Bạn chăm chỉ, quyết tâm trong công việc nên có thể tạo dựng lòng tin với cấp trên. Đối phương luôn tin tưởng giao nhiệm vụ trọng đại cho bản mệnh.

Con giáp tuổi Hợi

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi sẽ nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp tiến triển đến một giai đoạn mới và đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh xem xét thay đổi công việc hoặc thử thách bản thân trong các lĩnh vực mà bản mệnh cảm thấy hứng thú. Tuổi Hợi hãy tự tin vào khả năng của bản thân và đừng ngại thử sức với những điều mới mẻ.

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được khai thông vận mệnh, làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi rất khả quan. Bản mệnh nên tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và khám phá những lĩnh vực mới mà bản mệnh yêu thích.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

