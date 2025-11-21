Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo thông tin VOV, toàn khu vực ghi nhận 168 nhà bị hư hỏng, 67.717 nhà bị ngập. Nhiều địa phương đang ngập sâu trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa có 50 xã/phường, Gia Lai 30 xã/phường, Đắk Lắk 34 xã/phường bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Tổng cộng 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị hư hại, với Khánh Hòa chịu thiệt hại lớn nhất (10.600 ha). 2.059 ha cây trồng lâu năm và cây hàng năm cũng bị ảnh hưởng.

Mưa lớn, sạt lở khiến 52 người tử vong và mất tích, hơn 3.000 tỷ đồng thiệt hại. Ảnh: VOV. Thiệt hại về chăn nuôi ghi nhận 30.731 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, trong đó riêng Khánh Hòa mất 24.219 con. Ngoài ra, 88 ha thủy sản tại Khánh Hòa bị thiệt hại hoàn toàn. Giao thông tại nhiều nơi bị chia cắt. Trên các quốc lộ, 30 vị trí vẫn đang ngập cục bộ hoặc sạt lở gây ách tắc, gồm QL1, QL14, QL20, các tuyến Trường Sơn Đông, QL14E, QL14H và QL40B. Các tỉnh cũng ghi nhận 142 vị trí trên đường tỉnh và đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở.

Đường sắt ghi nhận gián đoạn nặng: Ngày 19/11 phải dừng 8 chuyến tàu khách, và ngày 20/11 tiếp tục dừng 6 chuyến gồm SE5, SE6, SE7, SE8, SE21 và SE22. Hàng không cũng bị ảnh hưởng, khi Cảng Hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11. Về điện, có 1.010.720 khách hàng mất điện. Đến nay đã khôi phục được 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn đang bị gián đoạn. Ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu do mưa lũ và sạt lở lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Theo thông tin VTC News, tối 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: VTC News. Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sĩ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an huy động 17.624 cán bộ chiến sĩ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ. Các địa phương khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

