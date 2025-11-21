Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể

Sáng 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai thời tiết âm u, ít mưa, nước lũ đã khá rút; nhiều tuyến đường thông xe, thoát cảnh chia cắt.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai thời tiết âm u, ít mưa, nước lũ đã khá rút; nhiều tuyến đường thông xe, thoát cảnh chia cắt.

Tại phường Quy Nhơn, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường - cho biết, hiện nước lũ đã rút, không còn vùng ngập. Địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng, khắc phục mưa lũ.

Ở phường Quy Nhơn Bắc, ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường - thông tin, nước hiện đã rút nhiều, tuy nhiên các khu phố 1, 2, 3, 4 vẫn ngập trong nước lũ. Địa phương đang tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng khắc phục.

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể - Ảnh 1
Trạm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo ông Diễn, do đặc thù địa phương nên vùng ngập được tiến hành di dời xen ghép, khoảng 3.000 hộ dân. Trong tối 20.11, địa phương cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân vùng ngập, đảm bảo không để người dân thiếu đói.

Trước diễn biến phức tạp của đợt lũ lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập Trạm tiếp nhận và phân phối lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ tại trục đường Công viên Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), hoạt động từ 6h đến 21h30 hằng ngày.

Trạm tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu do các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, sau đó phối hợp chính quyền địa phương chuyển đến các hộ dân đang bị ngập sâu, cô lập nhiều ngày.

Cùng với công tác cứu trợ, các tổ quân y cùng đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu cho người dân, hướng dẫn sử dụng thuốc phòng chống nhiễm khuẩn do nước lũ ô nhiễm.

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể - Ảnh 2
Bộ đội hỗ trợ dọn bùn đất, vệ sinh nhà dân, trường học - Ảnh: Báo Lao Động

Quá trình làm nhiệm vụ tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tổ quân y nhận tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

Các quân y sĩ lập tức tiếp cận hiện trường và tiến hành cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm và ổn định sức khỏe.

Tại phường An Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc, nước rút rất chậm. Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng, ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận những điểm bị chia cắt, đưa người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và các hộ bị cô lập. Các chuyến hàng cứu trợ gồm nước uống, lương thực, thực phẩm, áo phao được vận chuyển liên tục trong đêm.

Khi mưa ngớt và lũ bắt đầu rút, lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương dọn bùn đất, vệ sinh nhà dân, trường học, mở lại các đoạn đường bị tắc nghẽn và giúp bà con khôi phục sinh hoạt. Các đơn vị tiếp tục duy trì quân số túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân, thể hiện tinh thần "Đến sớm nhất " rời muộn nhất", không để người dân vùng lũ đơn độc.

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể - Ảnh 3
Cháu bé ở Gia Lai rơi xuống nước, tím tái cơ thể được tổ quân y sơ cứu kịp thời, giúp qua cơn nguy kịch - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/11, trong khi làm nhiệm vụ tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tổ quân y nhận được tin báo về trường hợp bé trai 2 tuổi trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy hiểm tính mạng.

Tổ quân y lập tức có mặt, đánh giá nhanh tình trạng bé và tiến hành khai thông đường thở, hỗ trợ hô hấp theo đúng quy trình cấp cứu trẻ nhỏ. Nhờ xử trí kịp thời, bé nhanh chóng hồi tỉnh, sau đó được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, chăm sóc chuyên sâu.

Trong ngày, tổ quân y còn sơ cứu nhiều trường hợp trượt ngã, cảm lạnh và xây xát do mưa lũ.

Sáng 21/11, người đàn ông đi bộ trên cao tốc và xảy ra tai nạn đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện.

