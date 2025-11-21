Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 21/11/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), được Tam Hợp che chở, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn ở hầu hết các phương diện. Công việc mặc dù gặp phải nhiều áp lực và cản trở ban đầu, nhưng sau đó đều được bạn tháo gỡ và đi đến kết quả ưng ý. Cơ hội thăng tiến trong công việc đang rộng mở, chỉ cần con giáp này xác định mục tiêu rõ ràng. 

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình cảm có biến chuyển bất ngờ. Duyên lành tìm đến, người độc thân có cơ hội mở mang quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người đã yên bề gia thất nên lưu tâm bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, gây ra nhiều rắc rối.

Con giáp tuổi Dậu 

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có cái nhìn tích cực và lạc quan về mọi vấn đề, nhờ vậy mà bạn thường đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Với người làm kinh tế, bản mệnh giữ chữ tín nên dần xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, nhiều người từng mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại.

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá bình yên. Bạn và người ấy bao dung hơn cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Hai người cũng thường xuyên trò chuyện để hiểu hơn về suy nghĩ và cảm nhận của nhau.

Con giáp tuổi Tuất 

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), tuổi Tuất có khả năng đạt được những bước tiến mới. Những khó khăn và thử thách đã trải qua không chỉ mang lại bài học quý giá mà còn giúp bản mệnh trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Tuổi Tuất hãy tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi và mạnh dạn hành động.

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Tuất có thể cảm nhận rõ ràng sự thăng tiến. Những bài học từ các trở ngại trước đó đã giúp bản mệnh rút ra được kinh nghiệm quý giá, giúp bản mệnh vượt qua các thử thách và đạt được mục tiêu đề ra. Cả công việc chính và phụ đều mang lại thu nhập ổn định, và có khả năng mở rộng, giúp tăng thêm nguồn thu cho bản mệnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

