Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, thông tin axit tràn ra biển Sông Cầu làm chết nhiều thợ lặn đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/11, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã đến vùng nuôi tôm kiểm tra và khẳng định thông tin người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric khiến 10 người chết là chưa chính xác.

Ông cho biết thêm, công an địa phương đang xác minh người đăng thông tin, cũng như đưa ca nô đi các vùng nuôi để kiểm tra.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận thông tin lan truyền 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận thông tin lan truyền 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác.

Cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung cho rằng người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric, khiến hơn 10 người chết và vẫn còn người chưa nổi lên. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, nhưng cơ quan chức năng đã bác bỏ.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, chiều 20/11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa (trên địa bàn) bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo Thượng tá Hương, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được, không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric có dung tích 20 lít/can, có màu xanh và xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này" - Trưởng Công an xã Sơn Thành thông tin.

Nhà máy đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị cuốn trôi 100 can axit sunfuric (axit nguy hiểm) màu xanh và xám. Người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

