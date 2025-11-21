Đắk Lắk: Bác tin đồn axit tràn ra biển khiến 10 người tử vong khi lặn vớt tôm hùm

Đời sống 21/11/2025 13:54

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, thông tin axit tràn ra biển Sông Cầu làm chết nhiều thợ lặn đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/11, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã đến vùng nuôi tôm kiểm tra và khẳng định thông tin người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric khiến 10 người chết là chưa chính xác.

Ông cho biết thêm, công an địa phương đang xác minh người đăng thông tin, cũng như đưa ca nô đi các vùng nuôi để kiểm tra.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận thông tin lan truyền 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác.

Đắk Lắk: Bác tin đồn axit tràn ra biển khiến 10 người tử vong khi lặn vớt tôm hùm - Ảnh 1
Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận thông tin lan truyền 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung cho rằng người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric, khiến hơn 10 người chết và vẫn còn người chưa nổi lên. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, nhưng cơ quan chức năng đã bác bỏ.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, chiều 20/11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa (trên địa bàn) bị nước cuốn trôi ra ngoài.

Đắk Lắk: Bác tin đồn axit tràn ra biển khiến 10 người tử vong khi lặn vớt tôm hùm - Ảnh 2
Mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa trên địa bàn bị nước cuốn trôi ra ngoài. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo Thượng tá Hương, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được, không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric có dung tích 20 lít/can, có màu xanh và xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này" - Trưởng Công an xã Sơn Thành thông tin.

Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa

Cảnh báo nguy hiểm: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Tuy Hòa

Nhà máy đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị cuốn trôi 100 can axit sunfuric (axit nguy hiểm) màu xanh và xám. Người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   100 can axit sunfuric bác thông tin sai sự thật tin mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/11/2025, 3 con giáp ôm tiền trĩu tay, bất ngờ đổi đời, Tài lộc cực kỳ tươi sáng, rũ bùn thành Đại Gia

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/11/2025, 3 con giáp ôm tiền trĩu tay, bất ngờ đổi đời, Tài lộc cực kỳ tươi sáng, rũ bùn thành Đại Gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng

Nam công nhân bị điện giật, rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công bảng hiệu

Nam công nhân bị điện giật, rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công bảng hiệu

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể

Người đàn ông tử vong khi đi bộ trong làn ô tô trên cao tốc

Người đàn ông tử vong khi đi bộ trong làn ô tô trên cao tốc

Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bật khóc vì bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng

Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bật khóc vì bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng