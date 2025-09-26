Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12/9 trên sườn núi Elbrus, tại nước cộng hòa Kabardino-Balkaria, vùng Bắc Caucasus, nơi có 37 người đang đi cáp treo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 9 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và 3 người đã tử vong tại chỗ.

