Rau ngải cứu, 'vị thuốc' quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Dinh dưỡng 24/09/2025 16:30

Ngải cứu từ lâu đã quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam, vừa là loại rau vừa là vị thuốc dân gian. Cách dùng đơn giản, chi phí thấp, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ công dụng và cách sử dụng đúng của loại cây này.

Ngải cứu là một loại cây thảo dược quen thuộc trong Đông y và cả trong ẩm thực. Với hương vị đặc trưng, ngải cứu không chỉ làm tăng thêm hương vị cho các món ăn mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những công dụng này, bạn cần biết cách sử dụng ngải cứu một cách hợp lý và an toàn.

Rau ngải cứu, 'vị thuốc' quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau nhức xương khớp

Trong Đông y, ngải cứu được xem là một loại thảo dược có tính ấm, giúp giảm đau nhức, đặc biệt là các cơn đau do phong thấp, đau lưng, đau vai gáy. Các hợp chất trong ngải cứu có khả năng chống viêm, giúp làm dịu các khớp bị sưng và viêm, từ đó cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Ngải cứu có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp kích thích tiết dịch mật và làm ấm bụng. Ăn ngải cứu có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, và cải thiện chức năng của đường ruột.

Rau ngải cứu, 'vị thuốc' quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện lưu thông máu

Ngải cứu có khả năng giúp tăng cường tuần hoàn máu, làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Điều này rất có lợi cho những người có vấn đề về lưu thông máu hoặc thường xuyên bị lạnh tay chân.

Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

Với phụ nữ, ngải cứu được coi là một "vị thuốc" giúp điều hòa kinh nguyệt. Nó có tác dụng làm ấm tử cung, giảm các cơn đau bụng kinh và giúp kinh nguyệt đều đặn hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng đúng liều lượng.

Rau ngải cứu, 'vị thuốc' quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn và chống viêm

Các hợp chất trong ngải cứu có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ. Sử dụng ngải cứu có thể giúp chống lại một số loại vi khuẩn, và làm dịu các vết thương ngoài da.

Những lưu ý quan trọng khi ăn ngải cứu

Dù mang lại nhiều lợi ích, ngải cứu có thể gây ra những tác dụng phụ nếu không được sử dụng đúng cách. Bạn nên chú ý những điều sau:

Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều ngải cứu có thể gây ngộ độc, với các triệu chứng như run chân tay, co giật, ảo giác. Người lớn chỉ nên ăn khoảng 1-2 lần/tuần, với lượng vừa phải.

Rau ngải cứu, 'vị thuốc' quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai cần thận trọng: Phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ngải cứu, vì nó có thể gây co thắt tử cung.

Người bị rối loạn tiêu hóa: Những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc viêm ruột nên hạn chế ăn ngải cứu.

Chọn ngải cứu tươi: Nên chọn ngải cứu tươi, có màu xanh đậm và không bị úa vàng để đảm bảo chất lượng.

Kết luận

Ngải cứu là một loại thảo dược tuyệt vời với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Bằng cách hiểu rõ những lợi ích và lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những giá trị mà ngải cứu mang lại.

Ăn rau ngải cứu thường xuyên có tác dụng gì?

Ăn rau ngải cứu thường xuyên có tác dụng gì?

Rau ngải cứu không còn quá xa lạ với nhiều người. Ngải cứu đem lại vô vàn những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người. 

