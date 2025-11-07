Phạm Băng Băng bị 'chặn đường sống' khiến nhiều người tiếc nuối

Khi Phạm Băng Băng ngồi ghế giám khảo tại Liên hoan phim Berlin 2023, tác phẩm Cô Gái Muốn Bay của vị đạo diễn kia trắng tay ra về. Năm nay, ở Tokyo, vai trò được hoán đổi, và người ta cho rằng đó là một màn “trả đũa tinh tế” được thực hiện dưới danh nghĩa chuyên môn.

Mới đây, một tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến cả giới điện ảnh chấn động: Phạm Băng Băng bị “chặn đường” ở vòng thảo luận cuối cùng. Một đạo diễn người Trung Quốc có tên là Văn Yến, cũng là giám khảo của liên hoan năm nay, bị cho là người phản đối gay gắt việc trao giải cho cô.

Dù không ai xác nhận, nhưng công chúng hiểu rằng với Phạm Băng Băng, mọi con đường trở lại đều chông chênh. Cô từng có tất cả: Danh tiếng, quyền lực, sự ngưỡng mộ. Và giờ, chính quá khứ ấy lại trở thành chiếc gông vô hình ngăn cô bước thêm một bước trên hành trình chuộc lỗi.

Năm 2018, khi scandal trốn thuế nổ ra, Phạm Băng Băng biến mất khỏi truyền thông Trung Quốc như thể bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Các bộ phim có cô tham gia đồng loạt bị hoãn chiếu, hợp đồng quảng cáo bị hủy, những thương hiệu lớn từng tranh nhau mời cô làm đại sứ nay lặng lẽ gỡ hình ảnh. Khoản phạt lên tới 883 triệu nhân dân tệ là cú đánh chí tử khiến “nữ hoàng thị phi” gục ngã. Nhưng điều khiến công chúng xót xa hơn cả là việc cô bị phong sát ngầm, không còn cơ hội xuất hiện trên bất kỳ kênh truyền thông chính thống nào ở quê nhà.

Thay vì buông bỏ, Phạm Băng Băng chọn cách bắt đầu lại ở một nơi khác. Cô lặng lẽ rời Trung Quốc, tìm đến các thị trường điện ảnh cởi mở hơn. Năm 2023, cô trở lại màn ảnh với Green Night, bộ phim hợp tác Hàn - Hong Kong (Trung Quốc) được chiếu tại Berlin và Cannes. Vai diễn một người phụ nữ bị tổn thương trong cuộc hôn nhân bế tắc đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình phương Tây.

Sau đó, cô ký hợp đồng cho Mother Bhumi, hợp tác cùng ê-kíp Malaysia - Ý. Bộ phim không chỉ đánh dấu nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm túc mà còn chứng minh cô vẫn đủ sức chạm đến các giải thưởng quốc tế. Cô còn được mời làm đại sứ du lịch của bang Malacca, xuất hiện đều đặn tại các sự kiện lớn như Cannes, Venice, Tokyo không còn là minh tinh Trung Quốc, mà là biểu tượng thời trang châu Á.

Song song với diễn xuất, cô phát triển thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Diary, mở rộng sang thị trường quốc tế, kinh doanh và duy trì sức ảnh hưởng bằng hình ảnh doanh nhân độc lập. Với nhiều người, đó là minh chứng cho tinh thần không chịu gục ngã của Phạm Băng Băng.

Từng là ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc, từng đứng đầu danh sách Forbes Asia, từng là biểu tượng của sự xa hoa và sang trọng, Phạm Băng Băng hiểu hơn ai hết cảm giác rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu.