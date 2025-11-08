TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

Ngày 7/11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một nữ sinh tử vong, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, ngày 7/11, Công an phường Linh Xuân đang điều tra vụ tai nạn giao thông tại giao lộ Hoàng Cầm và đường số 5, khiến một nữ sinh viên 20 tuổi tử vong và một nam thanh niên nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày. Nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TPHCM, chở theo một cô gái 20 tuổi (là sinh viên một trường đại học trên địa bàn). Hai người đang di chuyển trên đường Hoàng Cầm, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi tỉnh Bình Dương trước đây.

Khi xe máy vừa chuyển hướng rẽ trái để vào đường số 5 (ngã ba chùa Cao Đài), một chiếc xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm xe máy. Hậu quả, cú va chạm khiến nữ sinh viên tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, nhanh chóng được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải - Ảnh 1
Nữ sinh tử vong sau va chạm với xe tải trên đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tối 10/4, cũng tại khu vực này, xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

