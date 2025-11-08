Tài xế xe tải phát hiện 'sư tử' lang thang trong rừng nhưng sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Đoạn clip được quay bởi một tài xế xe tải, người đã nhầm Mouse với một con sư tử đang khám phá Đông Clare. Ngày 4/11, Gardaí (cảnh sát Ireland) đã xác nhận rằng con vật được mệnh danh là Chúa tể rừng xanh thực chất là một chú chó rất thân thiện.
Video 1 giờ 3 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

