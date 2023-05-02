Cận cảnh hiện trường cháy lớn tại xưởng bánh kẹo tại TP.HCM

Tin nóng 02/05/2023 13:59

Cảnh sát PCCC khu vực 3 (thuộc phòng PC07, Công an TP.HCM) đang ứng cứu cơ sở sản xuất bánh kẹo trên đường Cây Keo, TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Theo thông tin từ Zing News, khoảng 12h10 ngày 2/5, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn tại xưởng kinh doanh bánh kẹo tại địa chỉ 63 đường Cây Keo (khu phố 1, phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó, lửa bùng phát mạnh.

Cận cảnh hiện trường cháy lớn tại xưởng bánh kẹo tại TP.HCM - Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra trên đường Cây Keo, TP Thủ Đức - Ảnh: Zing News

Một số người tại xưởng phát hiện cháy liền hô hoán và đến kiểm tra, họ phát hiện cột khói cao hàng chục mét. Bên trong xưởng sản xuất này bốc lửa ngùn ngụt. Người dân địa phương dập lửa nhưng bất thành.

Cận cảnh hiện trường cháy lớn tại xưởng bánh kẹo tại TP.HCM - Ảnh 2
Cảnh sát tiếp cận hiện trường dập lửa - Ảnh: Zing News

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 (thuộc phòng PC07, Công an TP.HCM) điều nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, người dân cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháy trong xưởng kinh doanh bánh kẹo này do có người dân đốt rát cháy lan. Hiện tại, bên trong không có công nhân làm việc, do trúng ngày nghỉ lễ.

Cận cảnh hiện trường cháy lớn tại xưởng bánh kẹo tại TP.HCM - Ảnh 3
Xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu vụ cháy xưởng kinh doanh bánh kẹo - Ảnh: Báo Dân trí

Đến gần 13h công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra. Cơ quan chức năng TP. Thủ Đức đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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