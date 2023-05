Rạng sáng ngày 28/5, hai xe máy 'đua tốc độ' cùng xe tải và gây tai nạn giao thông. Hậu quả là 2 người tử vong, 1 người bị thương kèm đó là 1 xe máy bốc cháy.

Theo thông tin từ Dân trí, vào lúc 0h30 ngày 28/5/2023 tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thiệt mạng, 1 xe máy bốc cháy. Nơi xảy ra tai nạn thương tâm diễn ra gần cầu vượt Lạch Tray.

Vào thời điểm nêu trên, xe máy mang biển kiểm soát 15B3-711.xx (chưa rõ người điều khiển) và xe máy mang biển kiểm soát 15B4-204.xx (do V.B.A., 19 tuổi, ở huyện An Dương, điều khiển), di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư Big C. Đến khu vực cầu vượt Lạch Tray, 2 xe máy bất ngờ va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 15H-018.xx do anh Đ.V.B. điều khiển, di chuyển chiều ngược lại.

Cảnh tượng chiếc xe máy bốc cháy - Ảnh: Dân trí

Dẫn theo thông tin từ Tiền phong Online, Va chạm mạnh khiến ba người trên hai xe máy bị văng mạnh xuống đường, bất tỉnh. Một chiếc xe máy sau đó bốc cháy dữ dội. Sự việc khiến cầu vượt Lạch Tray bị ùn tắc, giao thông tê liệt lúc rạng sáng.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Lạch Tray huy động lực lượng tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền tới điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong. Tại hiện trường, cảnh sát còn ghi nhận nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, xăng dầu loang lổ trên cầu.

Đội cứu hỏa dập lửa tại hiện trường - Ảnh: Tiền phong

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, hai xe máy (mỗi xe đều chở 3 người) chạy với tốc độ cao. Người đi xe máy phía sau cầm một số chai bia hô hét, đuổi theo người chạy xe máy chạy phía trước. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, xăng dầu loang lổ trên cầu.

Hiện công an quận Ngô Quyền đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

