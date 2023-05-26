Tiệc liên hoan cuối cấp hơn 46 triệu đồng của học sinh lớp 5 bị ra công văn hủy bỏ

Ngay khi biết được vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã mau chóng xác minh và chỉ đạo 'nóng' để giải quyết vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, thông tin về vụ việc một em học sinh lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức tiệc liên hoan cuối cấp với kinh phí hơn 46 tỳ gây xôn xao dư luận. Ngay khi được báo cáo vụ việc, UBND thành phố Bảo Lộc đã mau chóng ra công văn hỏa tốc nhằm xác minh lại vụ việc và có kết quả cuối cùng trước 11 giờ ngày 26/5.

Cụ thể, cuối năm học 2023, cha mẹ các học sinh lớp này thống nhất tổ chức buổi liên hoan chia tay cho các em tại một nhà hàng vì đây là năm học cuối cấp. Dự kiến, tổng kinh phí buổi liên hoan là 46,1 triệu, bao gồm tiền ăn 24,8 triệu đồng, tiền quà cho giáo viên 14,5 triệu đồng, các chi phí khác 6,8 triệu đồng.

Mỗi phụ huynh sẽ đóng góp 400.000 đồng, gồm tiền ăn của học sinh và phụ huynh (270.000 đồng), số còn thiếu thì huy động sự ủng hộ tự nguyện của một số phụ huynh cùng quỹ lớp còn lại.

Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Bảo Lộc) - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Dẫn theo thông tin từ Báo Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc đã các minh với các phụ huynh có con em học tại lớp này, theo đó dự kiến tổ chức liên hoan “bí mật” đến phút cuối không thông báo trước với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Khi tổ chức sẽ mời ban giám hiệu nhà trường và giáo viên cùng dự nên nhà trường và giáo viên không hề hay biết.

Sau khi làm việc với các phụ huynh có con em học lớp 5 nói trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc đã yêu cầu các phụ huynh hủy bỏ việc tổ chức tiệc liên hoan lễ ra trường nói trên; đồng thời, chỉ đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và tất cả các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc tổ chức lễ ra trường, lễ tổng kết năm học và các hoạt động đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiec-lien-hoan-cuoi-cap-hon-46-trieu-dong-cua-hoc-sinh-lop-5-bi-ra-cong-van-huy-bo-586284.html