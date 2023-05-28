Lại tiếp tục ghi nhận thêm vụ việc 2 nạn nhân kẹt thang máy

Đời sống 28/05/2023 13:17

Rạng sáng ngày 28/5, tại TP. Vinh ghi nhận trường hợp 2 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy của một tòa chung cư.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, rạng sáng 28/5 đội cứu hộ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận vụ việc 2 người mắc kẹt trong thang máy 1 tòa chung cư trong lúc đang đi thang xuống tầng 1.

Lại tiếp tục ghi nhận thêm vụ việc 2 nạn nhân kẹt thang máy - Ảnh 1
Đội cứu hộ dùng xà beng cạy cửa thang máy - Ảnh: Dân trí

Khoảng gần 3 giờ sáng nay (28/5), anh T.C.A (sinh năm 1992, thường trú tại thành phố Vinh) cùng một người bạn đi thang máy từ tầng 6 toà 3A, chung cư Handico 30 (xã Nghi Phú, thành phố Vinh) xuống tầng 1.

Khi đến tầng 2 thì thang máy bị kẹt, không di chuyển nữa, cửa thang cũng bị kẹt không thể mở. Thời điểm đó, chuông báo động trong thang máy không hoạt động, bên ngoài không có ai có thể hỗ trợ. Vì trong thang máy kín, không có sóng điện thoại nên anh A. cùng bạn phải cạy he hé cửa để bắt sóng, điện báo tin cho lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Lại tiếp tục ghi nhận thêm vụ việc 2 nạn nhân kẹt thang máy - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin từ Dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 huy động xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng cùng xà beng và kịp thời giải cứu 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

 

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