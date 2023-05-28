Ngày 28/5, công an Bình Định đã tiếp nhận vụ việc một người nghi thần kinh đã đánh chết cụ già 87 tuổi.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thạnh Nguyễn Văn Thạnh (51 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát) để điều tra với tội danh giết người, cụ thể nghi can đã đánh chết m

Cụ thể, vào khoảng 5h30 sáng 28/5, cụ ông Nguyễn Hữu Lộc (87 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường) đi làm ruộng tại cánh đồng gò Ông Tạo, xóm Phú Hòa, thôn Phú Gia, thì bị ông Nguyễn Văn Thạnh (51 tuổi, trú cùng thôn) đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến ông Lộc bất tỉnh.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietnamNet, phát hiện vụ việc, người dân đã báo tin tới lực lượng chức năng, đồng thời đưa ông Lộc vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ ông Thạnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ban đầu xác định, ông Thạnh bị tâm thần phân liệt.

Vụ xe bán tải phát nổ rồi bốc cháy: Xác định tài xế tự tử vì tình Người đàn ông tử vong trong ô tô bị bốc cháy tại huyện Đức Trọng được xác định là đã tự tử vì tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-cu-gia-87-tuoi-bi-danh-tu-vong-boi-mot-nguoi-nghi-than-kinh-586651.html