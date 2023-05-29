Giải cứu thành công một người cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt

Dù căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt nhưng vẫn có người cố thủ trong đó khiến Đội PCCC phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Vào khoảng 18h50 ngày 28/5/2023, Đội PCCC tại tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận một vụ cháy hy hữu trên địa bàn ở đoạn thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa. Khi đội cứu hỏa đến ngôi nhà bị cháy thì phát hiện có một ngươi đàn ông khóa trái cửa cố thủ trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

lực lượng cảnh sát PCCC triển khai phương án chữa cháy, đồng thời sử dụng kìm cộng lực, phá khóa để vào bên trong ngôi nhà giải cứu người đàn ông ra ngoài. Sau ít phút, người đàn ông được đưa ra ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định, đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Người đàn ông được giải cứu khỏi đám cháy - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Công luận, người đàn ông này được xác định là ông P.V.C sinh năm 1958, trú tại địa chỉ trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Gân đây trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ cháy vì đang là mùa khô, cũng liên quan đến hỏa hoạn vào sáng ngày 28/5/2023 tại TP.HCM ghi nhận hỏa hoạn lớn vào lúc 4h sáng tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu ở quận Tân Phú (TPHCM) khiến một người chết, 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

'Bà Hỏa' đỏ rực một góc trời - Ảnh: VNExpress

Vụ cháy làm anh V.V.H (22 tuổi) tử vong, 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương là N.H.H (16 tuổi) và anh N.X.V (25 tuổi). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 378m2 diện tích căn nhà và nhiều tài sản bên trong.

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