Giải cứu thành công một người cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt

Đời sống 29/05/2023 09:45

Dù căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt nhưng vẫn có người cố thủ trong đó khiến Đội PCCC phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Vào khoảng 18h50 ngày 28/5/2023, Đội PCCC tại tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận một vụ cháy hy hữu trên địa bàn ở đoạn thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa. Khi đội cứu hỏa đến ngôi nhà bị cháy thì phát hiện có một ngươi đàn ông khóa trái cửa cố thủ trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

lực lượng cảnh sát PCCC triển khai phương án chữa cháy, đồng thời sử dụng kìm cộng lực, phá khóa để vào bên trong ngôi nhà giải cứu người đàn ông ra ngoài. Sau ít phút, người đàn ông được đưa ra ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định, đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Giải cứu thành công một người cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 1
Người đàn ông được giải cứu khỏi đám cháy - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Công luận, người đàn ông này được xác định là ông P.V.C sinh năm 1958, trú tại địa chỉ trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Gân đây trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ cháy vì đang là mùa khô, cũng liên quan đến hỏa hoạn vào sáng ngày 28/5/2023 tại TP.HCM ghi nhận hỏa hoạn lớn vào lúc 4h sáng tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu ở quận Tân Phú (TPHCM) khiến một người chết, 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Giải cứu thành công một người cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 2
'Bà Hỏa' đỏ rực một góc trời - Ảnh: VNExpress

Vụ cháy làm anh V.V.H (22 tuổi) tử vong, 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương là N.H.H (16 tuổi) và anh N.X.V (25 tuổi). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 378m2 diện tích căn nhà và nhiều tài sản bên trong.

Thêm trường hợp nữ sinh lớp 11 đuối nước khi tắm suối đầy thương tâm

Thêm trường hợp nữ sinh lớp 11 đuối nước khi tắm suối đầy thương tâm

Tiếp tục ghi nhận trường hợp một nữ sinh lớp 11 trượt chân dẫn tới đuối nước khi đang tắm sông cùng bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn cháy nhà người đàn ông cố thủ trong nhà đang cháy tin hot

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 11 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 11 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới