Vụ nhặt được bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở Đắk Lắk: Bất ngờ về mẹ ruột của cháu bé

Lời khai của người phụ nữ nhặt được bé sơ sinh khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, ngày 29/5/2023 lãnh đạo UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tiết lộ cô gái 20 tuổi nhặt được cháu sơ sinh chính là mẹ ruột của đứa trẻ. Ban đầu cô gái này đã khai gian rằng mình chỉ nhặt được đứa bé khi đi ngang, qua quá trình điều tra cô thừa nhận mình đã nói sai sự thật. Vào thời điểm trên, người phụ nữ 20 tuổi rất xanh xao như người mới sinh con. Lo ngại sự việc căng thẳng, có thể dẫn tới hậu sản nên chính quyền địa phương đã vận động cô chăm sóc sức khỏe bản thân, khi phù hợp sẽ trao đổi.

Đến nay, người này đã khai nhận bé trai là do mình sinh ở nhà rồi dựng lên câu chuyện nhặt được. Qua làm việc, người phụ nữ này đã xin lỗi, nói rằng bản thân không minh mẫn và không hiểu vì sao lại làm như vậy. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ không nói cho bên nội, ngoại và cả chồng, mà chỉ nói rằng do mình mập lên. Xã đã yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm ADN mới để gia đình làm giấy khai sinh cho cháu bé. Chị gái của người phụ nữ nêu trên đã nhận nuôi bé sơ sinh và trong khi đang chờ làm thủ tục thì bất ngờ cô ta nhận là mẹ ruột của cháu.

Bé sơ sinh tại thời điểm đưa tới UBND xã Ea Tu - Ảnh: Người lao động Theo thông tin từ Báo Lao động, vào ngày 15/5/2023, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) thông tin, trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, còn nguyên bánh nhau, dây rốn. Sau khi được chăm sóc, cho uống sữa, tình hình sức khỏe cháu bé ổn định. Sau vài ngày, nếu không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé, lãnh đạo UBND xã Ea Tu thông tin thêm. Được biết, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, một người phụ nữ tại buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) trên đường đi chợ đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra ở ven đường. Lần theo tiếng khóc, người phụ nữ phát hiện bên đường có một chiếc chăn quấn bên ngoài, bên trong có một bé trai sơ sinh. Thời điểm này, trên người bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau và còn có vết máu trên cơ thể, nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Điều đáng nói, cháu bé không có quần áo, bị kiến bu khắp người. Ngay lập tức, người dân vội vàng lau sơ người cho bé sơ sinh, ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn.

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