Hà Nội: Cô gái trẻ bị tố chuyên đi lang thang, lợi dụng sơ hở 'nhận hộ hàng' tại các chung cư

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 29/5, lãnh đạo UBND phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết các cơ quan chức năng địa phương đang xác minh, điều tra vụ một cô gái bị tố chuyên lấy trộm đồ do các shipper (người giao hàng) gửi cho khách sống tại Khu đô thị The K Park Văn Phú.

Theo thông tin phản ánh, cô gái 21 tuổi thường lang thang tại các tòa chung cư, quan sát khu vực gửi đồ ship tại tầng một. Sau đó, người này lợi dụng sơ hở để lấy trộm.

Ngày 28/5, bảo vệ tòa nhà The K Park đã bắt quả tang hành vi trên của cô gái. Bước đầu những thông tin trên mạng như "làm việc theo nhóm", "chuyên trộm đồ ship ở chung cư", "thanh lý sản phẩm trộm được vài chục triệu đồng/tháng"... chưa được xác minh. Lãnh đạo UBND phường Phú La cho biết, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền đã nắm và chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cũng theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bài viết này tố cáo cô gái trên thuộc nhóm 6 người phối hợp với nhau, chuyên ra vào các tòa nhà để lấy trộm đồ ship có giá trị cao. Nhóm này thường thực hiện hành vi trộm cắp vào cuối tuần. Tiền thanh lý sản phẩm trộm cắp của nhóm này lên tới hàng chục triệu đồng/tháng.