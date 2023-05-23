Trong lúc đang hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông, chị H. (39 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị một nam thanh niên lấy cắp tài sản.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/5, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra, xử lý một nam thanh niên có hành vi trộm cắp túi xách của người dân trên địa bàn.

Lúc 17 giờ ngày 22/5, chị N.T.H.H (39 tuổi, ngụ tại phường Đông Giang, TP. Đông Hà) điều khiển xe máy đi qua ngã ba Quốc lộ 1 giao đường Lê Quý Đôn thì thấy một vụ tai nạn giao thông nên dừng lại để giúp đỡ người bị nạn.

Chị H. dựng xe máy sát vỉa hè và để túi xách cá nhân trên xe. Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua hiện trường đã lấy trộm chiếc túi xách trên xe của chị H..

Công an TP. Đông Hà đã tiến hành xác minh và làm rõ người thực hiện hành vi trên là N.Đ.L (30 tuổi, ngụ tại phường 5, TP. Đông Hà) - Ảnh: Internet

Toàn bộ hành vi của nam thanh niên này được camera ghi lại và sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

Cũng theo thông tin từ báo Lao động, sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đông Hà đã tiến hành xác minh. Đến trưa ngày 23/5, đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là N.Đ.L (30 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà).

Từ các hình ảnh camera ghi lại, Công an thành phố Đông Hà đã làm rõ đối tượng trộm cắp - Ảnh: Báo Lao động

"Trong túi xách của chị H. có 1 chiếc điện thoại và ít tiền mặt. Hiện chúng tôi đang giám định tài sản mà đối tượng đã trộm để có cơ sở xử lý đối tượng" – lãnh đạo Công an thành phố Đông Hà, cho biết.

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