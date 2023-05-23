TP.HCM: Người giúp việc trộm hơn 1 tỷ đồng của chủ tiệm vàng rồi tự ý nghỉ việc, bỏ về quê

Xã hội 23/05/2023 14:24

Cần tiền tiêu xài, người phụ nữ 37 tuổi lợi dụng sơ hở của tiệm vàng đã trộm vòng vàng nữ trang với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an quận 5, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với N.T.M.L (37 tuổi, quê Bến Tre) và củng cố để chuyển giao hồ sơ cùng bị can cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về tội Trộm cắp tài sản.

TP.HCM: Người giúp việc trộm hơn 1 tỷ đồng của chủ tiệm vàng rồi tự ý nghỉ việc, bỏ về quê - Ảnh 1
N.T.M.L khi bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, ông B.Q.T (là chủ tiệm vàng K.L.T ở đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5) đến công an địa phương trình báo về việc tiệm vàng của mình bị mất 3 gói vàng, với tổng giá trị ước tính 1,1 tỷ đồng. Nhận tin báo, Công an quận 5 vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng nghi vấn là N.T.M.L nên xuống nơi ở tại tỉnh Bến Tre để mời làm việc. Tuy nhiên, N.T.M.L không hợp tác, viện lý do bị bệnh tim, ngất xỉu nhằm né tránh làm việc với cơ quan công an.

Sau khi đưa vào bệnh viện, vừa giám sát, vừa thuyết phục, N.T.M.L đã khai nhận hành vi trộm cắp số vàng trên.

TP.HCM: Người giúp việc trộm hơn 1 tỷ đồng của chủ tiệm vàng rồi tự ý nghỉ việc, bỏ về quê - Ảnh 2
Tang vật được thu giữ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đó, khoảng tháng 2, N.T.M.L được nhận vào làm việc (không có hợp đồng lao động) tại tiệm vàng với công việc dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo cho gia đình ông T..

Cuối tháng 4, do cần tiền tiêu xài nên N.T.M.L lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm vàng trên vào ngày 29/4. Sau khi trộm được tài sản, L. tự ý nghỉ việc, bỏ về quê.

Công an đã thu hồi được số vàng mà L. trộm cắp và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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