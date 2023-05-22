Bắt giữ đối tượng thuê xe tải đi trộm 500 con vịt về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán

Đời sống 22/05/2023 16:35

Nảy sinh ý định trộm bầy vịt, nam thanh niên này đã thuê xe tải đi trộm gần 500 con vịt của người dân đem về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, ngày 22/5/2023, Công an thị xã Tân Châu bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Cảnh, 36 tuổi về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 3/2023, đối tượng Cảnh đi xuyệt cá trên cánh đồng thuộc địa bàn xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu thì phát hiện bầy vịt hàng nghìn con của người dân địa phương nuôi lấy trứng. Nảy sinh lòng tham, Cảnh đã có ý định lấy trộm vịt về nuôi. 

Bắt giữ đối tượng thuê xe tải đi trộm 500 con vịt về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán - Ảnh 1
Nguyễn Văn Cảnh, 36 tuổi bị bắt về hành vi Trộm cắp tài sản - Ảnh: báo VnExpress

Nhân lúc người trông coi không để ý, đối tượng lùa hơn 200 con vịt ra đường rồi thuê xe tải chở về nhà cách đó khoảng 10 km nuôi nhốt, chờ đẻ lấy trứng bán.

Không dừng lại ở đó, vào sáng 30/3/2023, Cảnh tiếp tục quay lại để bắt thêm hàng trăm con vịt. Đến ngày 4/4/2023, người chủ phát hiện số vịt trong bầy giảm, nghi vấn bị trộm nên đã trình báo cơ quan Công an.

Bắt giữ đối tượng thuê xe tải đi trộm 500 con vịt về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán - Ảnh 2
Đối tượng đã thừa nhận hành vi - Ảnh:báo Lao Động

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, Cảnh đã bị công an mời lên làm việc. Sau quá trình truy xét, đối tượng đã thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra thu giữ tang chứng gần 500 con vịt tại nhà nghi phạm, đồng thời tiến hành trả lại cho bị hại.

 

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