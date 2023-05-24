Đắk Lắk: Hai cha con cùng 3 đồng phạm chuyên dùng xe tải trộm chó liên tỉnh bị truy tố

Đời sống 24/05/2023 15:03

Ngày 23/5, VKSND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố tội Trộm cắp tài sản đối với 5 bị can bắt trộm chó.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/5, VKSND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1976), Nguyễn Hữu Hòa (SN 1998, con ruột của Hoàng), cùng trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông; Trịnh Minh Phi (SN 1986), Văn Quốc Vương (SN 1991), cùng trú tại huyện Krông Pắk) và Đinh Văn Quy (SN 2005, trú tại tỉnh Quảng Nam, hiện ở tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông).

Đắk Lắk: Hai cha con cùng 3 đồng phạm chuyên dùng xe tải trộm chó liên tỉnh bị truy tố - Ảnh 1
Các đối tượng đã trộm hơn 50 con chó - Ảnh: VietNamNet

Trước đó theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 2/11, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Đắk Nuê, huyện Lắk), 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe tải mang BKS: 47C-244.95 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Đắk Lắk: Hai cha con cùng 3 đồng phạm chuyên dùng xe tải trộm chó liên tỉnh bị truy tố - Ảnh 2

Lực lượng CSGT bắt giữ chiếc xe tải chuyên dùng trộm chó - Ảnh: Báo Người lao động

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đã truy đuổi gần 2km thì dừng được phương tiện. Lúc này, các đối tượng trên xe bung cửa chạy trốn, để lại phương tiện.

Kiểm tra trong thùng xe, tổ công tác phát hiện 28 con chó, trong đó có 11 con đã chết, với tổng trọng lượng gần 400kg.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng trên khai nhận thường xuyên dùng xe tải đến huyện Lắk và huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) dùng kích điện bắt trộm chó. Số chó sau khi trộm được, nhóm này bán cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh phía Bắc.

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Trong lúc đang hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông, chị H. (39 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị một nam thanh niên lấy cắp tài sản.

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