Sáng 30/5, Sở TT-TT TP.HCM không chấp thuận cuộc họp báo giải trình về vụ bạo hành người cao tuổi của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 29/5, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết nộp hồ sơ tổ chức họp báo giải trình về sự vụ bạo hành người cao tuổi ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết vào lúc 15 giờ ngày 30/5 tại địa chỉ của mái ấm này (397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q.12). Đây là lần thứ hai cuộc họp báo này bị hoãn. Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động về cơ sở trợ giúp xã hội - Ảnh: Báo Thanh niên Cuộc họp báo này không được chấp thuận do vụ việc có tính chất nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự nên doanh nghiệp cần tính toán thời gian và địa điểm tổ chức họp báo phù hợp hơn.

Trước đó, chiều 28/5, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết dự kiến mở cuộc họp báo tại đây, tuy nhiên, cuộc họp báo này đã không diễn ra. Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết là chi nhánh của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (tên chính thức của chi nhánh này là Trung tâm quản lý và hỗ trợ người vô gia cư; hoạt động theo ủy quyền). Hiện nay, công ty này còn có các cơ sở, chi nhánh từ thiện tư nhân khác trú đóng trên địa bàn Q.Tân Bình, Q.8, H.Hóc Môn.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM khẳng định, mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội. Mặt khác, các cơ sở khác của công ty này cũng chưa đủ điều kiện hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội (như về diện tích phòng ở, nhân viên chăm sóc). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, trên MXH xuất hiện clip cụ bà V.T.T. (85 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị người đàn ông đánh, đá, chửi bới ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết. Video lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông dùng tay đánh một cụ bà - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về tội hành hạ người khác. Đối tượng Huỳnh Văn Giỏi - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Thông tin MỚI vụ người quản lý mái ấm đánh cụ bà 85 tuổi ở TP.HCM Tối 25/5, Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) cho biết thông tin mới về người đàn ông đánh đập, chửi bới cụ bà tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết.

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