Trang Nemo bất ngờ thông báo nhập viện, không tham gia phiên tòa xét xử

Trang và đồng phạm bị truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Nhật Minh làm chủ tọa.

Theo Zing News đưa tin, ngày 31/5, TAND quận 1, TP.HCM, mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Nêu quan điểm, đại diện VKSND quận 1 cho rằng việc triệu tập bị cáo Trang đến tòa là cần thiết, nhưng bị cáo không có mặt nên đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa.

Quá trình thủ tục, luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết bị cáo Trang đang nhập viện. Trước khi khai mạc phiên tòa, luật sư đã liên lạc với gia đình, giấy xác nhận của bệnh viện đang được chuyển qua.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên xử được mở lại vào 13h30 ngày 16/6.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa ngày 22/11/2022 - Ảnh: VTC News

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.