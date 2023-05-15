Cuối tháng 5 mở lại phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm vụ gây rối trật tự công cộng

Đời sống 15/05/2023 14:29

Dự kiến ngày 31/5, TAND quận 1, TP.HCM sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo) và 4 đồng phạm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TAND quận 1 đã ấn định ngày xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang và đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng.

Dự kiến ngày 31/5, TAND quận 1, TP.HCM sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo) và 4 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Nhật Minh, đại diện VKSND quận 1 là ông Nguyễn Nhật Tân.

Cuối tháng 5 mở lại phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm vụ gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1
Bị cáo Trang Nemo và đồng phạm tại phiên tòa - ẢNH: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC news, trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022, HĐXX TAND quận 1 cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau khi HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trang Nemo đi tới nơi bị hại Phạm Lệ Khanh đứng rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Đến ngày 11/4, Viện KSND quận 1, TP.HCM hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, đồng phạm với Trang Nemi là bị cáo Nguyễn Phước Tuấn đã qua đời do đột quỵ nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo này.

 

Cuối tháng 5 mở lại phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm vụ gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2
Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa ngày 22/11/2022 - Ảnh: VTC news

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. 

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng : Đình chỉ điều tra 1 bị can do qua đời vì chất cấm

Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng : Đình chỉ điều tra 1 bị can do qua đời vì chất cấm

Trong quá trình điều tra bổ sung về vụ án, Nguyễn Phước Tuấn - đồng phạm của Trang Nemo đã chết do hen phế quản tại nhà riêng.

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