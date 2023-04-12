Trong quá trình điều tra bổ sung về vụ án, Nguyễn Phước Tuấn - đồng phạm của Trang Nemo đã chết do hen phế quản tại nhà riêng.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, Viện kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 24 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, điều 318 Bộ luật hình sự.

Trang Nemo cùng các đồng phạm tại phiên tòa cuối năm 2022 - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong thời gian giải quyết vụ án, một đồng phạm của Trang Nemo đã tử vong. Cụ thể, ngày 18-1-2023, Nguyễn Phước Tuấn đã qua đời tại nơi cư trú (khi đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú).

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp dạng methamphetamine. Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra quận 1 đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tuấn.

Dẫn theo thông tin từ Dân trí, theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Các bị can tại phiên tòa cuối năm ngoái. Ảnh: Dân trí

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng Trang Nemo.

Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%.

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