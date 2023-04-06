Hỗ trợ hơn 140 triệu cho các gia đình nạn vụ rơi trực thăng

Tin nóng 06/04/2023 13:00

PGĐ Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân vụ rơi trực thăng 20 triệu đồng để làm hậu sự.

Theo thông tin Vietnamnet, ngày 6/4, PGĐ Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân vụ rơi trực thăng 20 triệu đồng để làm hậu sự.

Hỗ trợ hơn 140 triệu cho các gia đình nạn vụ rơi trực thăng - Ảnh 1
Một mảnh vỡ được trục vớt lên tàu 885. Ảnh: Vietnamnet

Đồng thời, chi trả chi phí di chuyển của người nhà nạn nhân từ TP Đà Nẵng ra TP Hạ Long. Người nhà nạn nhân vụ rơi trực thăng sẽ được bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống để chờ lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ.

Ông Sơn cho biết, đoàn du khách từ Đà Nẵng gồm 7 người, trong đó có 4 người lên máy bay trực thăng để tham quan ngắm vịnh Hạ Long. Ba người thuộc một gia đình ở lại do có con nhỏ bị ốm, phải chăm sóc ở Bệnh viện Bãi Cháy.

"Tỉnh đã chỉ đạo phía Bệnh viện Bãi Cháy hỗ trợ tối đa những điều kiện tốt nhất để chăm sóc cháu nhỏ của đoàn khách Đà Nẵng cũng như người thân có mặt tại bệnh viện", ông Sơn nói.

Trong hôm nay, UBND TP Hạ Long cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và huy động nhiều nhân lực, tàu cao tốc và máy móc để phối hợp tham gia công tác cứu hộ.

Trước đó, Người lao động đưa tin, sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể, trong đó có phi công Chu Quang Minh. Thi thể thứ 4 được tìm thấy bên trong xác máy bay. Hiện, các thi thể này đã được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc.

Danh sách những người trên chiếc trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650:

1. Phi công, đại tá Chu Quang Minh (SN 1964)

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP.Đà Nẵng

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP.Đà Nẵng

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP.Đà Nẵng

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP.Đà Nẵng

Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505

Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505

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