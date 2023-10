Khởi tố người đàn ông lái xe tải tông vào Trung úy Công an

Khi bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra tải trọng phương tiện, Trần Thanh Triều (54 tuổi, ở Tiền Giang) không chấp hành mà còn điều khiển phương tiện vào trung úy công an đang làm nhiệm vụ.

Theo Zing News, ngày 10/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thanh Triều (54 tuổi, ở xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, vào trưa 8/3, tổ công tác Công an xã Bình Tân do trung úy Phan Quang Minh làm tổ trưởng, phát hiện xe tải biển số: 63K - 4303 do Dương Chí Trung (19 tuổi, ở huyện Gò Công Tây) cầm lái có dấu hiệu vi phạm, đang lưu thông về hướng tỉnh lộ 872.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing News

Tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe, phối hợp kiểm tra. Khi được yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, Triều chạy đến, nhảy lên ca bin lái xe tải rời đi và đổ đất xuống đường để phi tang.

Theo Người đưa tin, tổ công tác yêu cầu ông Triều ngừng hành vi vi phạm, nhưng người này không chấp hành mà điều khiển xe chạy thẳng về phía trước, tông thẳng vào hướng Trung úy Phan Quang Minh đang làm nhiệm vụ. Cú tông làm Trung úy Minh ngã xuống đường. Sau đó, xe tải tiếp tục chạy về phía trước tông vào xe máy cá nhân của tổ công tác đang thi hành nhiệm vụ. Sau cú tông, xe của tổ công tác bị hư hỏng. Riêng xe ô tô tải bị rơi xuống ruộng mới dừng lại.

Bị can và tang vật tại hiện trường cụ chống người thi hành công vụ. Ảnh: Người đưa tin

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Công Tây đã đến hiện trường phối hợp với Công an xã Bình Tân lập biên bản vụ việc. Đồng thời, yêu cầu đối tượng vi phạm đưa đất đã đổ trở lại xe và kiểm tra tải trọng.

