Chính thức: Hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng

Đời sống 11/04/2023 20:04

Sau khi Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, viện kiểm sát cùng cấp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó đối với yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân quận 1 tại phiên tòa cuối tháng 11/2022. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo (địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).

Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi chị My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng nói chị My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang chị Khanh thì chị Khanh chửi tục với Trang. 

Nghe vậy, nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy và Quách Thị Thùy Trang lao vào nắm tóc, đánh vào đầu, lưng và đạp vào bụng của chị Khanh. Hai bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn thấy sự việc cũng lao vào đánh chị Khanh. Sau đó, một số cán bộ công an có mặt, mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc.

Khi ra đến trước cửa hàng, chị Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường mày coi chừng tao". Nghe vậy, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang chị Khanh đang đeo vứt bỏ xuống đường. Đồng thời Quy, Khương, Nam, Tuấn cũng lao vào đánh chị Khanh.

Chính thức: Hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1
Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022 - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau vụ việc, kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện nhiều vi phạm tại cửa hàng Trang Nemo

Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện nhiều vi phạm tại cửa hàng Trang Nemo

Chiều ngày 9/12, Cục quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, phát hiện nhiều sản phẩm không có hoá đơn chứng từ mua bán, nghi giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

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