Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi chị My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng nói chị My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang chị Khanh thì chị Khanh chửi tục với Trang.