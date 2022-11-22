Tuy nhiên, sau ít phút quay lại phần xét hỏi và hội ý, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi nạn nhân Khanh giữ nguyên yêu cầu xử lý các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích (khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc phạt tù từ 6 tháng đến chung thân - tùy mức độ). Trong khi đó, một số tình tiết vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ, không thể bổ sung tại tòa.

Theo VnExpress, theo dự kiến, vào chiều ngày 22/11, TAND quận 1 sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang ( Trang Nemo ) và đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù).

Quá trình xét xử, các bị cáo Nguyễn Ngọc Khương (23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi)... đều thừa nhận có nắm tóc, đánh nạn nhân; bà Nguyễn Thị Thùy Trang (nhân viên của Trang Nemo) - người có quyền nghĩa vụ liên quan, cũng thừa nhận có đánh nạn nhân một, hai cái. Ngoài ra, kết quả giám định pháp y xác định bà Khanh bị thương tích 3%.

Theo báo Giao Thông, ngay sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo Trang chạy lại ôm chị Khanh, rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Trang Nemo quỳ xin lỗi bị hại Khanh trước tòa - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi ra về từ phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, cô đã đăng tải lên MXH hai bài viết liên tiếp có nội dung: "Biết ơn và xin lỗi!" và "Chẳng có gì tốt trên đời mãi, cũng chẳng ai tốt với mình mãi".

Dưới bài viết của Trang Nemo, nhiều người để lại những bình luận động viên cô vì đã biết nhận ra sai lầm của bản thân mình. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng mọi chuyện sẽ không đi đến hiện tại nếu cô biết chừng mực hơn và biết sửa lỗi sớm.