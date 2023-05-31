Chính thức xét xử sơ thẩm Trang Nemo lần 2: Trần My và 'chị Khanh' có mặt từ sớm nhưng phiên tòa bị hoãn đến ngày 16/6

Cũng theo thông tin từ Zing News, quá trình thủ tục, luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết bị cáo Trang đang nhập viện. Trước khi khai mạc phiên tòa, luật sư đã liên lạc với gia đình, giấy xác nhận của bệnh viện đang được chuyển qua.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 31/5, TAND quận 1 mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo , chủ cửa hàng Trang Nemo) và 3 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng. 4 bị cáo đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên xử được mở lại vào 13h30 ngày 16/6.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND quận 1 cho rằng việc triệu tập bị cáo Trang đến tòa là cần thiết, nhưng bị cáo không có mặt nên đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa.

Dẫn tin từ VTC News, trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022, HĐXX TAND quận 1 cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Sau khi HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trang Nemo đi tới nơi bị hại Phạm Lệ Khanh đứng rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Đến ngày 11/4, Viện KSND quận 1, TP.HCM hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình điều tra bổ sung, đồng phạm với Trang Nemo là bị cáo Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) đã qua đời vào ngày 18/1/2023. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi, nguyên nhân chết là do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp. Vì vậy, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, đã đình chỉ điều tra với bị cáo Tuấn.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa ngày 22/11/2022 - Ảnh VTC News

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.