Trang Nemo lãnh 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng

Đời sống 16/06/2023 18:43

Trang Nemo cùng các đồng phạm khác lãnh án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng, riêng Phan Hoàng Nam nhận bản án 1 năm tù.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 16/6/2023, Tòa án Nhân dân Q.1 TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) tại phiên tòa phúc thẩm đã được tòa tuyên phạt 9 tháng tù vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

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Bị cáo Trang Nemo tại phiên tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Riêng Phan Hoàng Nam lãnh án một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, an ninh trật tự nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Các bị cáo Quy, Khương thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Nam từng có tiền án nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm, cần mức án nghiêm khắc hơn. Các bị cáo Trang, Quy, Khương phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngày 18/1/2023, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can.

HĐXX từng trả hồ sơ điều tra bổ sung đối để làm rõ các thương tích của chị Phạm Lệ Khanh nhưng VKSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn việc xét xử nên HĐXX không xem xét vấn đề này.

Theo thông tin từ Zing News, cáo trạng ghi nhận Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

HĐXX từng trả hồ sơ điều tra bổ sung đối để làm rõ các thương tích của chị Phạm Lệ Khanh nhưng VKSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn việc xét xử nên HĐXX không xem xét vấn đề này.

Trang Nemo lãnh 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2
Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương - Ảnh: Zing News

Chiều 16/1/2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm.

Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa

Cập nhật MỚI NHẤT thông tin xét xử Trang Nemo hôm nay: Bị cáo từ chối 3 luật sư bào chữa

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang cùng đồng phạm có mặt từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Trang và 3 bị cáo khác xác định từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình trong quá trình điều tra, xét xử trước đó.

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