Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 23/6. Vào thời điểm này, xe container chạy trên ĐT747, hướng từ TP Thuận An đi TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) khi đến ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên thì va chạm với xe máy cùng chiều. Xe máy do nữ sinh N.N.Q (18 tuổi, ngụ Tân Uyên) điều khiển.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, khuya ngày 23/6, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong.

Chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe container - Ảnh: báo Giao Thông

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, xe container chạy trên ĐT747, hướng từ TP Thuận An đi TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Khi đến ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên thì va chạm với xe máy do nữ sinh N.N.Q (18 tuổi, ngụ Tân Uyên) điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm làm cho nữ sinh ngã xuống đường, còn chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe container. Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Nhận tin báo, Công an TP Tân Uyên có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, được biết nữ sinh vừa học xong lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, chiều nay em đi chơi về thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức điều tra, làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-xe-container-nu-sinh-lop-12-o-binh-duong-tu-vong-thuong-tam-truoc-ngay-thi-tot-nghiep-thpt-595432.html