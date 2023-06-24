Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý

Xã hội 24/06/2023 13:25

Hình ảnh mới nhất của thai phụ B.T.T.G - nạn nhân trong vị chồng bạo hành ở Hải Dương đã được hoa hậu Phương Lê đăng tải. Được biết nàng hậu đã hỗ trợ chị G. thẩm mỹ, chữa sẹo.

Tháng 5/2023, dư luận bàng hoàng trước thông tin về vụ việc thai phụ tên B.T.T.G tố bị chồng bạo hành với hàng trăm vết thương trên mặt và phần thân thể. 

Theo Người Lao Động, Trần Văn Luân - chồng của nạn nhân, khai 3 lần bạo hành dã man vợ mình, trong đó có lần dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay tạo thành những vết thương chi chít trên cơ thể.

 Lần thứ nhất dùng tay đánh vợ; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40 cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Luân tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Về phía nạn nhân, chị G khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị Trần Văn Luân bạo hành, đỉnh điểm là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến này 10/5.

Theo Công an huyện Kim Thành, chị G. khai bị Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người; đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần, Luân mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào mặt vợ. Luân còn dùng vật cứng gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ.

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý - Ảnh 2
Thai phụ B.T.T.G - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo kết quả điều tra, cách đây khoảng 2-3 tháng, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G.. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện… thậm chí lấy móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ mình.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong đơn tố cáo gửi công an, chị G. cho biết bị chồng bắt vay tiền khắp nơi, nếu không vay được sẽ bị đánh, chửi. Ngày 10/5, chị G. cùng chồng vào TP.HCM để tìm cách vay tiền.

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý - Ảnh 3
Cơ thể chị G có nhiều vết thương để lại sẹo - Ảnh: Người Lao Động

Do không vay được, chị G. bị chồng dọa giết cả nhà. Uất ức và lo sợ nên chị trốn về nhà mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Sau đó, clip với hình ảnh cơ thể đầy thương tích của chị được phát trên mạng xã hội.

Theo dõi vụ việc từ đầu, hoa hậu Phương Lê đã nhiều lần bày tỏ thái độ phẫn uất trước hành vi tàn ác, mất nhân tính của người chồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nàng hậu từng tuyên bố sẽ hỗ trợ chị G. nếu chị cần. Đến nay, sau gần 2 tháng diễn ra vụ việc, hoa hậu Phương Lê đã giúp đỡ chị G. chỉnh sửa thẩm mỹ để làm mờ các vết sẹo chi chít trên khuôn mặt. 

Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý - Ảnh 4
Hoa hậu Phương Lê
Thai phụ bị chồng bạo hành với hơn 200 vết thương trên cơ thể được hoa hậu Phương Lê hỗ trợ thẩm mỹ, diện mạo mới gây chú ý - Ảnh 5
Hình ảnh mới của chị G được hoa hậu Phương Lê đăng tải

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu cho biết "đã hứa là sẽ làm", sẽ giúp thai phụ trở lại vẻ đẹp như thuở chưa lấy phải người chồng tàn nhẫn. 

Hình ảnh mới nhất được nàng hậu sinh năm 1979 cho thấy, những vết sẹo trên mặt chị G đã được làm mờ hoàn toàn, phần tay cũng cải thiện đáng kể. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận khâm phục và cảm ơn lòng tốt của hoa hậu Phương Lê, đồng thời hy vọng với diện mạo mới này, chị G sẽ phần nào vơi bớt nỗi ám ảnh của những tháng ngày sống trong đòn roi của người chồng vũ phu.

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