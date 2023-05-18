Theo đoạn video, người phụ nữ tóc ngắn, xinh xắn nhưng trên người đầy ắp các vết thương khiến ai cũng sợ hãi. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, chị G. vốn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, da trắng, tóc dài nhưng sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành đã trở nên "thân tàn ma dại". Hình ảnh người phụ nữ trên người đầy ắp các vết thương khiến ai cũng bàng hoàng nghi do bị tác động bởi những trận đòn roi của chồng.

Bà T.T.M - mẹ của chị G. cho hay, bà vô cùng đau xót khi nghe thông tin con bị hành hạ cùng cuộc sống bất hạnh như vậy. Suốt thời gian không gặp con, bà chỉ nhận những cuộc gọi điện xin tiền, nhưng bà không hề biết rằng, do bị chồng uy hiếp nên con gái mới có cách hành xử kì lạ. Số tiền con gái mượn tính đến nay được biết cũng hơn 100 triệu đồng nhưng khi nói với chồng không có tiền sẽ tiếp tục bị đánh.

Được biết, chị G. là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Dù chẳng thuộc hàng khá giả nhưng cha mẹ chưa để chị G. phải chịu khổ cực ngày nào.

Hàng ngày, nhìn thấy vết thương trên cơ thể con, bà nghẹn ngào không ngừng khóc, đến mức ngất xỉu.

Người phụ nữ vừa khóc vừa đau đớn kể lại. Ảnh: PLO

Theo chị G., số tiền chị vay mượn được đưa cho chồng nạp vào game, số còn lại mua thức ăn mỗi ngày. Cứ hết tiền, chồng lại bắt chị vay mượn, nếu không có sẽ ra tay hành hạ. Thậm chí, người đàn ông này còn đánh đập đứa con chung của hai người.

"Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi. Ba lần khác anh ấy tưới cồn lên người tôi làm lông mi, quần áo tôi cháy xém"- chị G. đau xót.

Chị G cũng cho hay, chị có nhận được giấy mời của Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mời chị đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng, thời gian là ngày 22-5. Chị vô cùng lo lắng nhưng sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, chị đã yên tâm hơn để ra ngoài đó giải quyết vụ việc.

Chị G. mất bình tĩnh và lo sợ khi quay trở lại nhà chồng ở Hải Dương sẽ bị nguy hiểm. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ bầu 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau thời gian dài bị chồng bạo hành.

Theo thông tin chị G. cung cấp, trong quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị nhiều lần bị chồng bạo hành bằng nhiều cách khác nhau, gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Trước khi kết hôn với L., chị G. đã có một đời chồng và một con trai. Chị G. quen với anh L. do bạn bè mai mối.

Tháng 12-2020, chị quyết định về sống chung với L. và đăng ký kết hôn vào tháng 4-2021. Khi về Hải Dương, chị G. mới biết L. đã có 2 đời vợ và 7 người con.

Thời gian đầu, gia đình chị cũng rất hòa thuận. Khoảng một năm rưỡi trở lại đây L. thay đổi, thường xuyên đánh đập chị.