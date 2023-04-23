Lật xe chở gỗ, 2 thai phụ và 3 trẻ em bị thương

Xã hội 23/04/2023 00:20

Sau tai nạn, 4 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, còn 2 người còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Theo thông tin từ Báo An toàn Giao thông, tối 22/4, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe tải chở gỗ keo làm nhiều người bị thương, trong đó có phụ nữ mang thai.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày.

Thời điểm này, xe tải biển số 76C-065.94 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 15R-103.95 di chuyển trên QL24 đoạn qua Km 23+300, thuộc thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ - Cảng Dung Quất, khi đến đoạn đường trên thì bị lật, đổ tràn gỗ keo lên khu dân cư ven đường.

Lật xe chở gỗ, 2 thai phụ và 3 trẻ em bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo An toàn Giao thông

Theo thông tin từ Zingnews, sau va chạm, 6 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai và 3 trẻ em.

Trong đó, 4 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, còn 2 người bị thương nhẹ hơn đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.

Ngoài ra, thời điểm đó có một ôtô và 6 xe gắn máy đang dừng, đỗ bên đường bị hư hỏng.

Lật xe chở gỗ, 2 thai phụ và 3 trẻ em bị thương - Ảnh 2
Gỗ keo tràn ra đường - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Tài xế xe chở gỗ keo đã rời khỏi hiện trường. Trước đó, tại khu vực xảy ra vụ lật xe keo, một gia đình có tổ chức tiệc sinh nhật cho con nên ven đường khu vực này vẫn còn một số người dân và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Ba Tơ đã có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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