Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng đánh trẻ bất chấp tiếng la khóc, phụ huynh tung clip 4 phút đầy phẫn uất

Xã hội 25/06/2023 08:37

Người chủ cơ sở liên tục đánh vào bàn chân và uy hiếp trẻ không được khóc. Sự việc diễn ra tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên ở một cơ sở mầm non tư thục ở Hải Phòng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/6, chị Q.P (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết chị và nhiều phụ huynh khác rất bức xúc về hành vi đánh, uy hiếp trẻ của Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My (địa chỉ 14A/20 đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân).

Phụ huynh này cũng cung cấp nhiều clip liên quan đến việc bạo hành trẻ tại cơ sở này. Trong đó, 2 clip dài gần 4 phút ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị L. - Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My, có hành vi dùng lược đánh 1 bé trai không ngơi tay. 

Người chủ cơ sở liên tục đánh vào bàn chân và uy hiếp trẻ không được khóc. Sự việc diễn ra tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên cơ sở này. 

Theo chị Q.P, sự việc xảy ra nhiều tháng trước. Phụ huynh này định bỏ qua nhưng mới đây bà L. có nhiều lời nói khó nghe trong việc giải thích khi thu tiền mua cơ sở vật chất. Sau đó, chị Q.P cho con nghỉ học và đăng tải clip lên facebook cá nhân.

Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng đánh trẻ bất chấp tiếng la khóc, phụ huynh tung clip 4 phút đầy phẫn uất - Ảnh 1

Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng đánh trẻ bất chấp tiếng la khóc, phụ huynh tung clip 4 phút đầy phẫn uất - Ảnh 2
 Chủ cơ sở Mầm non Hà My dùng lược đánh liên tiếp vào bàn chân trẻ - Ảnh: VietNamNet

Chị Q.P cho hay con chị cũng bị cô giáo ở cơ sở Mầm non Hà My đánh nhiều lần. Chị đã yêu cầu chủ cơ sở, giáo viên phải có trách nhiệm không để sự việc được lặp lại.

“Tuy nhiên họ không tôn trọng góp ý của phụ huynh. Cứ ai có ý kiến về chất lượng nuôi dạy trẻ của cơ sở là cô L. lại cho ra khỏi nhóm zalo chung, thậm chí yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ học. Tôi công khai sự việc này là để các phụ huynh khác chú ý, tự bảo vệ con”, chị Q.P nói.

 

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Tiền Phong, tối 24/6, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn, ông Đào Duy Giới, xác nhận đã nắm được sự việc. “Chúng tôi đã cử người xác minh sự việc. Tuy nhiên không có việc đó, cô Q. (phụ huynh đăng clip) đã nhận sai”.

Khi được đề cập clip do phụ huynh cung cấp rất rõ nội dung, đối tượng đánh trẻ kèm với nhiều lời đe dọa nếu trẻ không ngừng khóc, ông Giới vẫn phủ nhận.

Tuy nhiên, phía phụ huynh Q.P khẳng định "chưa gặp hay làm việc với ông Giới". Chị nói: “Đến thời điểm này, chưa có cán bộ nào của địa phương gọi điện hay tới làm việc với tôi về sự việc. Clip tôi cung cấp cho báo chí, đăng facebook cá nhân là chính xác, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh”.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận.

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