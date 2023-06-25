Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong

Xã hội 25/06/2023 08:46

Khoảng 19h30 phút ngày 24/6 tại Bản Pèo, xã Bình Trung xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình bà Ma Thị H. (sinh năm 1990).

Theo thông tin từ VOV, ông Hoàng Văn Hỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết: Khoảng 19h30 phút ngày 24/6 tại Bản Pèo, xã Bình Trung xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình bà Ma Thị H. (sinh năm 1990). Sau khi nhận được tin báo, Chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ cùng khắc phục, ứng cứu nạn nhân. Hậu quả vụ sạt đất đã khiến cháu Vy Thị M.Tr. (sinh năm 2017) tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trong gia đình may mắn thoát nạn. Ngôi nhà cùng nhiều vật dụng khác của gia đình gần như hư hại hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền xã và huyện Chợ Đồn cùng bà con nhân dân, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thêm nhân lực hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, động viên ổn định tâm lý và lo hậu sự cho người bị nạn.

Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: VOV

Những ngày qua, theo thông tin từ website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, liên tục cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra tình trạng thời tiết xấu, gây nguy hiểm, các tỉnh cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa trên diện rộng ở vùng núi phía Bắc đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông và gây nguy cơ lũ quét cục bộ ở nhiều nơi tại tỉnh biên giới Lai Châu. Thông tin từ các công ty quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn trên diện rộng và cục bộ tại địa phương trong 2 ngày 23 và 24/6 bước đầu đã gây sạt lở tại một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Cụ thể, sạt lở nhỏ và đá rơi đã xảy ra tại km 303+470, 309+ 315, 309+180 quốc lộ 4H; km 56+ 250, 71+500, 89+795 quốc lộ 12... 

Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong - Ảnh 2
Mưa trên diện rộng ở vùng núi phía Bắc đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông và gây nguy cơ lũ quét cục bộ ở nhiều nơi tại tỉnh biên giới Lai Châu - Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết trong nhiều ngày tới, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã có công điện chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường vận động người dân sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao chủ động các phương án đảm bảo an toàn; Bố trí cán bộ cơ sở tuyên truyền người dân không đi qua ngầm, tràn, sông, suối khi trời có mưa và đặc biệt không ngủ tại lán nương khi trên địa bàn có mưa lớn, nguy cơ cao có lũ ống, lũ quét xảy ra.

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