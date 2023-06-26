Nữ tài xế không làm chủ được tốc độ khiến ô tô bất ngờ bị tụt dốc, lao xuống suối dưới chân cầu kính Sa Pa

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h sáng 26/6 tại đường dẫn vào khu du lịch cầu kính Rồng Mây (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu).

Theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Sơn Bình cho biết, chiếc xe 5 chỗ do một nữ tài xế cầm lái, khi lên đoạn dốc rất cao và dài từ cổng vào phía trong khu du lịch cầu kính Rồng Mây thì xảy ra sự cố. Thời điểm này trên xe có 3 người.

“Tài xế khi lên dốc đã không làm chủ được chiếc xe dẫn đến mất lái, lật xuống dòng suối Chu Va 12. Vị trí này cách mặt đường khoảng 5-6 m”, vị lãnh đạo xã Sơn Bình thông tin.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, tại hiện trường, xe ô tô màu đỏ bị vỡ nát phần đầu xe và kính chắn gió.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường để làm rõ.

"Qua xác định ban đầu, vụ việc không làm ai bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, chủ xe điều khiển ô tô đi lên dốc và không may xe bị trôi xuống khe suối", vị lãnh đạo Công an huyện Tam Đường thông tin.

Nằm trên một vách đá tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, tuyến đường nội bộ thuộc khu du lịch cầu kính Rồng Mây có độ dốc lớn, cua gấp. Trước đó vào tháng 7/2020, một chiếc xe 7 chỗ cũng đã bị lật tại đây làm một người tử vong.

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