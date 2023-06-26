Chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên thẫn thờ trước đống đổ nát, kể lại lý do thoát nạn bất ngờ

Khi xe chạy qua đoạn đường thuộc khu phố Chí Đức (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An), do lách để tránh một xe tải biển số tỉnh Phú Yên chạy cùng chiều phía trước đang chuyển làn nên xe khách đâm vào nhà bà Nguyễn Thị Phương.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 25/6, xe khách mang biển số 75B-013.23 do ông Võ Trọng Dưỡng (47 tuổi, ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Nhà bà Phương bị xe khách tông sập nhưng may mắn không ai thương vong.

Căn nhà của bà Phương bị tông sập hoàn toàn - Ảnh: VTC News

Chia sẻ với VTC News, bà Phương vẫn còn bàng hoàng khi thấy cảnh cả căn nhà tan hoang sau tai nạn.

Được biết, bà Phương buôn bán đồ ăn sáng. Mọi ngày, buổi tối bà thường ngủ sớm để sáng hôm sau dậy bán hàng. "Mấy chục năm nay, tôi ít đi chơi buổi tối lắm. Thường sẽ nằm trong nhà xem ti vi rồi ngủ. Tối qua 25/6, khoảng 19h, cháu tôi đến chở qua nhà họ hàng ăn tối, thuyết phục mãi tôi mới đi" - bà Phương kể.

Bà Phương cảm thấy may mắn thì thoát nạn - Ảnh: VTC News

Theo bà Phương, vụ tai nạn xảy ra, do bà không sử dụng điện thoại nên không ai liên lạc được, hàng xóm và con trai nghĩ bà bị nạn ở trong nhà nên vội vàng tìm trong đống đổ nát.

"Khi tôi về nhà, mọi người đều tỏ ra bất ngờ và ôm tôi rồi khóc. Nếu tôi không đi theo cháu tôi đi ăn tối thì chắc tôi đã gặp nạn..." - bà Phương nói.

Gia đình bà Phương có 4 người, chồng Nguyễn Kim Hùng (61 tuổi) và 2 con trai. Ba ngày trước, ông Hùng cùng con trai út vào TP HCM làm công nhân. Khi nghe tin nhà bị sập đã tức tốc trở về.

Con trai lớn ở nhà phụ bà Phương buôn bán. Khi xảy ra tai nạn, con trai lớn mới đi chơi về, đang nằm trên võng bên hiên nhà nên cũng may mắn thoát nạn.

Ngồi kê khai thiệt hại, ông Hùng cho biết, ngôi nhà này là tài sản của cha mẹ để lại cho gia đình ông. "Tài sản thì hư hỏng, đổ sập hết nhưng may mắn cả nhà tôi đều không ai bị gì, còn tài sản thì từ từ sẽ làm lại"- ông Hùng nói.