Chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên thẫn thờ trước đống đổ nát, kể lại lý do thoát nạn bất ngờ

Xã hội 26/06/2023 17:38

Ngồi thẩn thờ nhìn đống đổ nát, bà Nguyễn Thị Phương (49 tuổi) - chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên, vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng bà thấy mình may mắn vì thoát nạn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 25/6, xe khách mang biển số 75B-013.23 do ông Võ Trọng Dưỡng (47 tuổi, ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe chạy qua đoạn đường thuộc khu phố Chí Đức (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An), do lách để tránh một xe tải biển số tỉnh Phú Yên chạy cùng chiều phía trước đang chuyển làn nên xe khách đâm vào nhà bà Nguyễn Thị Phương.

Hậu quả, tài xế Dưỡng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên đến sáng 26/6 ông Dưỡng không qua khỏi.

Chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên thẫn thờ trước đống đổ nát, kể lại lý do thoát nạn bất ngờ - Ảnh 1
Hiện trường vụ xe khách lao vào nhà dân ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) khiến tài xế tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

3 hành khách đi trên xe gặp nạn bị thương, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - đến sáng 26/6 những người bị thương đều đã xuất viện.

Nhà bà Phương bị xe khách tông sập nhưng may mắn không ai thương vong.

Chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên thẫn thờ trước đống đổ nát, kể lại lý do thoát nạn bất ngờ - Ảnh 2
Căn nhà của bà Phương bị tông sập hoàn toàn - Ảnh: VTC News

Chia sẻ với VTC News, bà Phương vẫn còn bàng hoàng khi thấy cảnh cả căn nhà tan hoang sau tai nạn. 

Được biết, bà Phương buôn bán đồ ăn sáng. Mọi ngày, buổi tối bà thường ngủ sớm để sáng hôm sau dậy bán hàng. "Mấy chục năm nay, tôi ít đi chơi buổi tối lắm. Thường sẽ nằm trong nhà xem ti vi rồi ngủ. Tối qua 25/6, khoảng 19h, cháu tôi đến chở qua nhà họ hàng ăn tối, thuyết phục mãi tôi mới đi" - bà Phương kể. 

Chủ căn nhà bị xe khách tông sập ở Phú Yên thẫn thờ trước đống đổ nát, kể lại lý do thoát nạn bất ngờ - Ảnh 3
Bà Phương cảm thấy may mắn thì thoát nạn - Ảnh: VTC News

Theo bà Phương, vụ tai nạn xảy ra, do bà không sử dụng điện thoại nên không ai liên lạc được, hàng xóm và con trai nghĩ bà bị nạn ở trong nhà nên vội vàng tìm trong đống đổ nát. 

"Khi  tôi về nhà, mọi người đều tỏ ra bất ngờ và ôm tôi rồi khóc. Nếu tôi không đi theo cháu tôi đi ăn tối thì chắc tôi đã gặp nạn..." - bà Phương nói. 

Gia đình bà Phương có 4 người, chồng Nguyễn Kim Hùng (61 tuổi) và 2 con trai. Ba ngày trước, ông Hùng cùng con trai út vào TP HCM làm công nhân. Khi nghe tin nhà bị sập đã tức tốc trở về.

Con trai lớn ở nhà phụ bà Phương buôn bán. Khi xảy ra tai nạn, con trai lớn mới đi chơi về, đang nằm trên võng bên hiên nhà nên cũng may mắn thoát nạn. 

Ngồi kê khai thiệt hại, ông Hùng cho biết, ngôi nhà này là tài sản của cha mẹ để lại cho gia đình ông. "Tài sản thì hư hỏng, đổ sập hết nhưng may mắn cả nhà tôi đều không ai bị gì, còn tài sản thì từ từ sẽ làm lại"- ông Hùng nói. 

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo

Tang lễ đẫm nước mắt của cầu thủ trẻ vắn số, tử vong do TNGT ở đèo Vi ô Lắc: Nỗi đau bao trùm căn nhà nghèo nơi ốc đảo

Ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn trở nên đượm buồn khi tổ chức lễ tang cho cầu thủ Võ Minh Hiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   xe khách tông vào nhà dân xe khách tông sập nhà dân tin tức nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt