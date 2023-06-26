Cháy nổ tại phòng trọ ở Bình Dương, nghi do sạc dự phòng bị chập điện: Ám ảnh tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng loạn

Xã hội 26/06/2023 20:48

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, tiếng nổ lớn kèm lửa và khói bốc ra từ một căn phòng trong dãy trọ, kèm với đó là tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng sợ.

Thời gian qua, đã có nhiều vụ cháy nổ liên quan đến cục sạc dự phòng. Mới đây, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 25/6, xảy ra một vụ cháy nổ tại phòng trọ ở phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc. Thông tin ban đầu, có thể cục sạc pin dự phòng là nguyên nhân gây ra cháy nổ.

Cháy nổ tại phòng trọ ở Bình Dương, nghi do sạc dự phòng bị chập điện: Ám ảnh tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng loạn - Ảnh 1
Vụ cháy nổ xảy ra ở một căn phòng trong dãy trọ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại phòng số 12 nhà trọ Phạm Thủy, thuộc khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh đã xảy ra vụ cháy nổ, nghi do cục sạc dự phòng bị chập điện.

Những người ở trọ nơi đây cho biết thấy cục sạc dự phòng đang để sạc ngay cửa sổ của phòng trọ, khi phát nổ ngọn lửa bùng ra ngoài hành lang dãy trọ, khiến nhiều người hoảng sợ, trẻ em thì la lớn.

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, tiếng nổ lớn kèm lửa và khói bốc ra từ một căn phòng trong dãy trọ, kèm với đó là tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng sợ.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ thì cả 3 người thuê trọ ở đây đều đã đi làm nên không có thiệt hại về người hay tài sản.

 

Nữ tài xế không làm chủ được tốc độ khiến ô tô bất ngờ bị tụt dốc, lao xuống suối dưới chân cầu kính Sa Pa

Nữ tài xế không làm chủ được tốc độ khiến ô tô bất ngờ bị tụt dốc, lao xuống suối dưới chân cầu kính Sa Pa

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h sáng 26/6 tại đường dẫn vào khu du lịch cầu kính Rồng Mây (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu).

Xem thêm
Từ khóa:   nổ sạc dự phòng cháy nổ sạc dự phòng Tin tức nóng tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt