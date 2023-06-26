Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, tiếng nổ lớn kèm lửa và khói bốc ra từ một căn phòng trong dãy trọ, kèm với đó là tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng sợ.

Thời gian qua, đã có nhiều vụ cháy nổ liên quan đến cục sạc dự phòng. Mới đây, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 25/6, xảy ra một vụ cháy nổ tại phòng trọ ở phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc. Thông tin ban đầu, có thể cục sạc pin dự phòng là nguyên nhân gây ra cháy nổ.

Vụ cháy nổ xảy ra ở một căn phòng trong dãy trọ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại phòng số 12 nhà trọ Phạm Thủy, thuộc khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh đã xảy ra vụ cháy nổ, nghi do cục sạc dự phòng bị chập điện.

Những người ở trọ nơi đây cho biết thấy cục sạc dự phòng đang để sạc ngay cửa sổ của phòng trọ, khi phát nổ ngọn lửa bùng ra ngoài hành lang dãy trọ, khiến nhiều người hoảng sợ, trẻ em thì la lớn.

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, tiếng nổ lớn kèm lửa và khói bốc ra từ một căn phòng trong dãy trọ, kèm với đó là tiếng trẻ em khóc thét vì hoảng sợ.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ thì cả 3 người thuê trọ ở đây đều đã đi làm nên không có thiệt hại về người hay tài sản.

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