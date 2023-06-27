Liên quan đến vụ ôtô 5 chỗ kéo thi thể dưới gầm xe gần 6 km, trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa thông tin lại với chính quyền, nên không rõ lái xe có nồng độ cồn hay không.

Theo thông tin từ Zing News, tối 26/6, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra tại km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có rất nhiều tình tiết phức tạp, nên đã chuyển Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Vị này cũng cho hay trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa thông tin lại với chính quyền, nên không rõ lái xe có nồng độ cồn hay không.

Qua xác minh, điều tra ở hiện trường và nơi phát hiện thi thể nạn nhân, công an phát hiện nhiều tình tiết phức tạp, nên chưa kết luận được nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Cơ quan điều tra cũng chưa kết luận, nạn nhân tử vong là ôtô nào gây ra; nguyên nhân của vụ tai nạn.

Khu vực hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân dưới gầm xe ô tô 5 chỗ - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 25/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang tiếp nhận điều tra vụ việc thi thể một nữ công nhân bị ô tô 5 chỗ kéo lê, cách hiện trường vụ tai nạn giao thông ban đầu khoảng 6km thì tài xế mới phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/6, nam tài xế điều khiển xe ô tô loại 5 chỗ về đến sân Công ty TNHH Uil (tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ) phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an địa phương. Qua kiểm tra, nữ công nhân (SN 1998, quê quán tỉnh Thái Nguyên) bị tai nạn giao thông tại Km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 6km.

Tại hiện trường vụ tai nạn còn xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường. Tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết.

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