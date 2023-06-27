Vụ ôtô 5 chỗ kéo thi thể dưới gầm xe gần 6 km: Nhiều tình tiết phức tạp, nguyên nhân tử vong vẫn là 'ẩn số'

Xã hội 27/06/2023 09:52

Liên quan đến vụ ôtô 5 chỗ kéo thi thể dưới gầm xe gần 6 km, trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa thông tin lại với chính quyền, nên không rõ lái xe có nồng độ cồn hay không.

Theo thông tin từ Zing News, tối 26/6, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra tại km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có rất nhiều tình tiết phức tạp, nên đã chuyển Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Vị này cũng cho hay trong quá trình điều tra, cơ quan công an chưa thông tin lại với chính quyền, nên không rõ lái xe có nồng độ cồn hay không.

Qua xác minh, điều tra ở hiện trường và nơi phát hiện thi thể nạn nhân, công an phát hiện nhiều tình tiết phức tạp, nên chưa kết luận được nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Cơ quan điều tra cũng chưa kết luận, nạn nhân tử vong là ôtô nào gây ra; nguyên nhân của vụ tai nạn.

Vụ ôtô 5 chỗ kéo thi thể dưới gầm xe gần 6 km: Nhiều tình tiết phức tạp, nguyên nhân tử vong vẫn là 'ẩn số' - Ảnh 1
Khu vực hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân dưới gầm xe ô tô 5 chỗ - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 25/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang tiếp nhận điều tra vụ việc thi thể một nữ công nhân bị ô tô 5 chỗ kéo lê, cách hiện trường vụ tai nạn giao thông ban đầu khoảng 6km thì tài xế mới phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/6, nam tài xế điều khiển xe ô tô loại 5 chỗ về đến sân Công ty TNHH Uil (tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ) phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an địa phương. Qua kiểm tra, nữ công nhân (SN 1998, quê quán tỉnh Thái Nguyên) bị tai nạn giao thông tại Km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 6km.

Tại hiện trường vụ tai nạn còn xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường. Tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết.

Xót xa cuộc gọi cuối của cầu thủ trẻ tử nạn ở Kon Tum: Dặn 'cha đón con nhé' nhưng rồi 'đi mãi chẳng về'!

Xót xa cuộc gọi cuối của cầu thủ trẻ tử nạn ở Kon Tum: Dặn 'cha đón con nhé' nhưng rồi 'đi mãi chẳng về'!

Võ Minh Hiếu điện thoại cho cha báo sẽ về thăm nhà. Không lâu sau, chiếc xe chở Hiếu cùng đồng đội gặp nạn trên đèo Vi Ô Lắc. Càng xót xa hơn khi gần về tới nhà thì Hiếu tử nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô kéo lê thi thể thi thể nữ công nhân bị kéo lê kéo lê thi thể

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt